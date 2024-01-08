الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الأركان الأوكرانية: وقوع 29 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية للجبهة مع روسيا

الجيش الأوكراني
الجيش الأوكراني

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، الأحد، أنه جرى على مدار اليوم الإبلاغ عن 29 اشتباكًا قتاليًا على الخطوط الأمامية في أوكرانيا.

 

ووفقا للتقرير المسائي لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية فإنه طوال اليوم، شنت القوات الجوية الأوكرانية أربع غارات على المناطق التي تمركز فيها أفراد روس، ودمرت قوات وسائل الدفاع الجوي صاروخا موجها من طراز كيه اتش-59.

 

وأصابت القوات الصاروخية الأوكرانية موقع قيادة للقوات الروسية ومستودع ذخيرة ووحدة مدفعية، بحسب وكالة يوكرينفورم الأوكرانية.

 

وبدورها شنت القوات الروسية 6 هجمات صاروخية و40 غارة جوية، بالإضافة إلى 21 هجوما باستخدام راجمات الصواريخ على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان، نتيجة الهجمات الروسية سقط قتلى وجرحى بين السكان المدنيين، وتعرضت المباني السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى للتدمير والأضرار.

 

وفي المجموع، وقع 29 اشتباكا قتاليا في ساحة المعركة طوال اليوم، ولا يزال الوضع العملياتي في شرق وجنوب أوكرانيا صعبا.

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

عاجل.. القاهرة الإخبارية: الاحتلال يكثف الغارات الليلية على جنوب غزة (فيديو)

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يبدأ المرحلة الثالثة من الحرب

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة