الجيش الأوكراني: أسقطنا 21 مسيرة أطلقتها علينا روسيا خلال الليل

أعلن الجيش الأوكراني، إسقاط 21 مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل، وفقًا لفضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

وقد قُتل 11 شخصًا على الأقل بينهم خمسة أطفال وأُصيب ثمانية آخرون بجروح في قصف روسي السبت على مدينة بوكروفسك في شرق أوكرانيا، وفقما أعلن حاكم منطقة دونيتسك.

وقال حاكم المنطقة فاديم فيلاشكين على تلجرام، ضرب الروس المنطقة بصواريخ إس-300 ما خلّف 11 قتيلًا وثمانية جرحى، وكانت الضربة الرئيسية في بوكروفسك وريفني.

وأعلنت كييف الجمعة أن روسيا نفذت خلال الليل هجمات في مناطق مختلفة من أوكرانيا أطلقت خلالها 29 طائرة مسيرة هجومية ذات تصميم إيراني جرى إسقاط 21 منها. وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية على وسائل التواصل الاجتماعي تم إطلاق ما مجموعه 29 طائرة مسيرة من طراز شاهد-136/131، مؤكدة أن قواتها أسقطت 21 من هذه المسيرات في مختلف أنحاء البلاد.