الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

فويس أوف أمريكا: انتقادات قوية لإدارة بايدن بسبب دعمها حرب غزة

غزة
غزة

وسط انتقادات متتالية من الأمريكيين لعدم دعم واشنطن وقف إطلاق النار في غزة، قالت إذاعة "فويس أوف أمريكا": ترسل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إشارات متضاربة مع استمرارها في رفض الدعوات المتزايدة لوقف الأعمال العدائية بين إسرائيل وفلسطين، في الوقت نفسه الذي يبدو فيه أن الرئيس جو بايدن يحاول استرضاء دعوات بعض الأمريكيين لوقف إطلاق النار في غزة.

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إدارة بايدن ترفض وقف إطلاق النار بغزة

وأكد جون كيربي، منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي، موقف الإدارة الثابت منذ فترة طويلة بأن وقف إطلاق النار في هذه المرحلة لن يفيد سوى حركة حماس.

وقال كيربي لإذاعة صوت أمريكا، خلال المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض، يوم الثلاثاء: "نحن نواصل دعم وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ولكن ليس وقفًا عامًا لإطلاق النار في الوقت الحالي. لم يكن الرئيس يشير إلى أي تغيير على الإطلاق".

وردًا على المعترضين الذين حثوه على الدعوة لوقف إطلاق النار في غزة، قال بايدن إنه "يعمل بهدوء مع الحكومة الإسرائيلية"، مستخدمًا كل الوسائل المتاحة له "لحملها على تقليص حجمها والخروج بشكل كبير من غزة".

وقال بايدن، مخاطبًا المجموعة التي قاطعت خطابه، خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في ساوث كارولينا، وهم يهتفون "وقف إطلاق النار. الآن": "أتفهم عواطفكم"، مخاطبًا المجموعة التي قاطعت خطابه خلال إحدى فعاليات الحملة الانتخابية في ساوث كارولينا.

يعد هذا الحادث واحدًا من أكثر المظاهرات العامة حتى الآن حول كيفية تقسيم الصراع للناخبين قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024 في نوفمبر.

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وقالت ويندي بيرلمان، أستاذة دراسات الشرق الأوسط في جامعة نورث وسترن، إن تصريح بايدن يعد "إهانة" للشعب الأمريكي، الذي "يطالب بالقيادة الأمريكية" لوقف الحرب.

وأضافت، لإذاعة صوت أمريكا: "من المحرج الحديث عن همسات هادئة من وراء الكواليس عندما تتحدث تصرفات إدارة بايدن بشأن إسرائيل بصوت عالٍ للغاية"، مؤكدة الدعم المالي والعسكري والدبلوماسي الأمريكي لإسرائيل.

وبيرلمان هي واحدة من أكثر من 1350 عالمًا سياسيًا أمريكيًا وقعوا على رسالة مفتوحة تدعو بايدن وغيره من القادة السياسيين الأمريكيين إلى الضغط من أجل وقف فوري لإطلاق النار.

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بايدن في مأزق بسبب حرب غزة

وقالت ميلاني كاميت، أستاذة الشئون الدولية في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة هارفارد، إنه مع التزايد السريع لحجم الموت والدمار في غزة، فإن بايدن، الذي يطلق حملة إعادة انتخابه، أصبح في مأزق.

وقالت لإذاعة صوت أمريكا: "لا يزال هناك جزء كبير من الجمهور الأمريكي يدعم بقوة التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة، ويرى أن أي جهد لعدم دعم إسرائيل بنسبة 100٪ يمثل تهديدًا لهذا التحالف".

وفي الوقت نفسه، أصبحت سياسات بايدن بشأن إسرائيل بمثابة عبء انتخابي محتمل بين قطاعات كبيرة بشكل متزايد من الناخبين خارج الأمريكيين العرب والمسلمين، لتشمل الديمقراطيين الشباب والتقدميين، وحتى البعض في المجتمع اليهودي الأمريكي.

يوم الإثنين، أصبحت منظمة "أمريكيون من أجل السلام الآن"، وهي منظمة يسارية مؤيدة لإسرائيل، أول جماعة صهيونية أمريكية تدعو إسرائيل إلى "تبني وتنفيذ استراتيجية خروج فورية من الحرب"، في إشارة إلى أن دعم اليهود الأمريكيين لإسرائيل قد يكون انتهى.

وقال جيمس كلوتسنيك، رئيس المجموعة، في بيان: "يجب على إدارة بايدن أن تضغط على إسرائيل، للتوصل إلى وقف فوري للأعمال العدائية والتحول من الحرب إلى صنع السلام".

غزة وقف إطلاق النار فويس اوف امريكا جو بايدن إسرائيل فلسطين

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