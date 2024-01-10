أكسيوس: كبير مستشارى بايدن زار قطر" سرًا" لبحث مفاوضات تبادل المحتجزين فى غزة

التقى بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشئون الشرق الأوسط، في الدوحة، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وناقشا التوترات الإقليمية والجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح المحتجزين في غزة، حسب مصدر أمريكي ومصدرين آخرين مطلعين لموقع أكسيوس الأمريكي.

الحرب في غزة

وقال التقرير إن قطر حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة وتساعد إدارة بايدن في الجهود المبذولة لإطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حماس، كما أنها تنقل رسائل إلى إيران والحوثيين في اليمن لمحاولة تهدئة التوترات الإقليمية.

وقال أكسيوس إن البيت الأبيض والحكومة القطرية أبقيا الرحلة بعيدة عن الأضواء، ولم يعلنا عن زيارة ماكغورك، ولم يصدرا بيانا عن لقائه رئيس الوزراء القطري.

وتحاول قطر، مع مصر، التوسط بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة محتجزين جديدة. ومن بين المحتجزين الذين ما زالوا محتجزين في غزة عدة أمريكيين.

وقدمت إسرائيل وحماس مقترحات للتوصل إلى اتفاق لكن لا تزال هناك فجوات واسعة.

واستؤنفت المفاوضات في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن علقت حماس المحادثات لعدة أيام بسبب قتل إسرائيل مسئول حماس صالح العاروري في بيروت، وفقا لمصادر مطلعة على هذه القضية.

زيارة بلينكن

وتأتي رحلة ماكغورك في أعقاب زيارة قام بها وزير الخارجية توني بلينكن، الذي يقوم بجولة إقليمية لمناقشة الحرب في غزة والتوترات المتصاعدة في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

والتقى بلينكن يوم الثلاثاء في تل أبيب عائلات الرهائن الأمريكيين المحتجزين في غزة. وشدد بلينكن على أن إعادة جميع الرهائن إلى أسرهم يمثل أولوية قصوى للإدارة، حسب بيان للعائلات.

وقال بلينكن للصحفيين أيضًا يوم الثلاثاء: "نحن نركز بشدة على إعادة الرهائن المتبقين إلى الوطن".