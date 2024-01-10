مجلس الأمن الدولى يصوت اليوم على إدانة هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر (تفاصيل)

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على قرار اقترحته الولايات المتحدة يدين الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية والسفن التجارية في منطقة البحر الأحمر، ويطالب بوقف فوري.

هجمات الحوثيين

ويقول مشروع القرار، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس، إن ما لا يقل عن عشرين هجومًا للحوثيين تعرقل التجارة العالمية "وتقوض الحقوق والحريات الملاحية وكذلك السلام والأمن الإقليميين".

ويطالب القرار بالإفراج الفوري عن أول سفينة هاجمها الحوثيون، وهى سفينة جالاكسي ليدر، وهي سفينة شحن تديرها اليابان ولها صلات بشركة إسرائيلية تم الاستيلاء عليها في 19 نوفمبر مع طاقمها.

ومن دون تسمية إيران، فإن المسودة التي سيتم التصويت عليها ستدين جميع صفقات الأسلحة مع المتمردين، والتي تنتهك عقوبات مجلس الأمن، كما "سيحث على الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع".

ويشجع القرار تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

فرنسا تحمل الحوثيين مسئولية تصعيد التوترات فى البحر الأحمر

وحملت وزارة الخارجية الفرنسية جماعة الحوثيين مسئولية ثقيلة للغاية بشأن تصعيد التوترات بمنطقة البحر الأحمر.

وقالت الخارجية الفرنسية إن هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر تمس الاستقرار الدولي.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن للدول الحق باتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة السفن بالبحر الأحمر.

وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أمس الخميس، عن تلقيها معلومات استخبارية عن صواريخ تم إطلاقها من تعز اليمنية باتجاه باب المندب.

وأعلنت كل من الهيئة البحرية البريطانية وشركة الأمن البحري البريطانية أمبري، اليوم الخميس، عن صعود مسلحين على متن ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا جنوب شرق إيل بالصومال.

وكانت السفينة متجهة إلى خليفة بن سلمان في البحرين، بحسب بيان أمبري.