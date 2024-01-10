الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

مجلس الأمن الدولى يصوت اليوم على إدانة هجمات الحوثيين فى البحر الأحمر (تفاصيل)

هجمات الحوثيين في
هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، على قرار اقترحته الولايات المتحدة يدين الهجمات التي يشنها الحوثيون في اليمن على السفن التجارية والسفن التجارية في منطقة البحر الأحمر، ويطالب بوقف فوري.

txt

القاهرة الإخبارية| تصعيد جديد بعمليات "الحوثيين" فى البحر الأحمر بالتزامن مع زيارة بلينكن

هجمات الحوثيين 

ويقول مشروع القرار، الذي حصلت عليه وكالة أسوشيتد برس، إن ما لا يقل عن عشرين هجومًا للحوثيين تعرقل التجارة العالمية "وتقوض الحقوق والحريات الملاحية وكذلك السلام والأمن الإقليميين".

ويطالب القرار بالإفراج الفوري عن أول سفينة هاجمها الحوثيون، وهى سفينة جالاكسي ليدر، وهي سفينة شحن تديرها اليابان ولها صلات بشركة إسرائيلية تم الاستيلاء عليها في 19 نوفمبر مع طاقمها.

ومن دون تسمية إيران، فإن المسودة التي سيتم التصويت عليها ستدين جميع صفقات الأسلحة مع المتمردين، والتي تنتهك عقوبات مجلس الأمن، كما "سيحث على الحذر وضبط النفس لتجنب المزيد من تصعيد الوضع في البحر الأحمر والمنطقة الأوسع". 

ويشجع القرار تعزيز الجهود الدبلوماسية التي تبذلها جميع الأطراف لتحقيق هذه الغاية، بما في ذلك الدعم المستمر للحوار وعملية السلام في اليمن تحت رعاية الأمم المتحدة.

txt

الخارجية الأمريكية: بلينكن وولى العهد السعودى بحثا كيفية منع هجمات الحوثيين على الشحن التجارى

فرنسا تحمل الحوثيين مسئولية تصعيد التوترات فى البحر الأحمر

وحملت وزارة الخارجية الفرنسية جماعة الحوثيين مسئولية ثقيلة للغاية بشأن تصعيد التوترات بمنطقة البحر الأحمر.

وقالت الخارجية الفرنسية إن هجمات الحوثيين على السفن بالبحر الأحمر تمس الاستقرار الدولي.

ولفتت الخارجية الفرنسية إلى أن للدول الحق باتخاذ التدابير المناسبة لضمان سلامة السفن بالبحر الأحمر.

وأعلنت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أمس الخميس، عن تلقيها معلومات استخبارية عن صواريخ تم إطلاقها من تعز اليمنية باتجاه باب المندب.

وأعلنت كل من الهيئة البحرية البريطانية وشركة الأمن البحري البريطانية أمبري، اليوم الخميس، عن صعود مسلحين على متن ناقلة بضائع ترفع علم ليبيريا جنوب شرق إيل بالصومال.

وكانت السفينة متجهة إلى خليفة بن سلمان في البحرين، بحسب بيان أمبري.

أعضاء مجلس الأمن الدولي هجمات الحوثيين خطة بايدن لوقف هجمات الحوثيين إنهاء الحرب في غزة

مواد متعلقة

أكسيوس: كبير مستشارى بايدن زار قطر" سرًا" لبحث مفاوضات تبادل المحتجزين فى غزة

الخارجية القطرية: لا بديل عن إيقاف الحرب فى غزة فورًا

عضو بالكنيست يحاول طرد نائب يدعم اتهامات الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إسرائيل هايوم: "الحكومة" تعرف مكان السنوار لكن لا تستطيع الهجوم عليه

غدا.. انطلاق مؤتمر تنمية التجارة الباكستانية الإفريقية في القاهرة

بوليفيا تدعم دعوى جنوب إفريقيا لمقاضاة إسرائيل أمام العدل الدولية

رفض التهجير ومواجهة الحوثيين.. أهداف استراتيجية لجولة بلينكن الدبلوماسية للشرق الأوسط

وزير تراث الاحتلال يرفض تعيين باراك فى لجنة المقاضاة فى العدل الدولية

الأكثر قراءة

مدبولى يوجه ببدء تطوير الصورة البصرية لمحور جامعة الدول العربية

اليوم.. استكمال جلسات محاكمة "عنتيل مدينة نصر"

"حضر للسياحة".. العثور على جثة شاب خليجي داخل شقته بالهرم

"توسعة الكورنيش".. مشروع قومي ينقذ الإسكندرية من أزمة الاختناق

تاريخ اليوم القبطي 2024.. مفاجأة في أسماء الأيام والشهور

وزير النقل: مجموعة مصرية تنفذ خطين للسكك الحديدية بشرق إفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا