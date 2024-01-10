عاجل.. وول ستريت جورنال: انطلاق مفاوضات تبادل المحتجزين ووقف إطلاق النار لفترة طويلة برعاية مصرية

قال مسؤولون لصحيفة وول ستريت جورنال، إن وفداً إسرائيلياً وصل إلى القاهرة في محاولة لإحياء محادثات تبادل المحتجزين، في الوقت الذي عقد فيه وزير الخارجية أنتوني بلينكن اجتماعات في إسرائيل تهدف إلى منع الحرب في غزة من التصعيد إلى صراع إقليمي.

الحرب في غزة

ووفقا للصحيفة، فقد التقى الوفد الإسرائيلي بالوسطاء المصريين في العاصمة القاهرة أمس الثلاثاء، بعد أسابيع من توقف المفاوضات بشأن تبادل المحتجزين.

وقال المسؤولون: إن المحادثات المتجددة تهدف إلى إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في غزة مقابل وقف إطلاق النار لفترة طويلة.

البيت الأبيض: لا نؤيد وقف إطلاق النار فى غزة فى الوقت الراهن

وسبق وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفا لإطلاق النار في الحرب بغزة في الوقت الراهن.

وفي تل أبيب، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تريد أن تنتهي هذه الحرب في أقرب وقت ممكن.

وأدلى بلينكن بالتصريحات في مؤتمر صحفي بعد محادثات مع قادة إسرائيليين في تل أبيب.

وأضاف أن دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا على إسرائيل "بلا أساس"، لكن العدد اليومي للقتلى المدنيين بغزة مرتفع للغاية.

وقال بلينكن إنه يجب أن يتمكن الفلسطينيون من العودة إلى ديارهم بمجرد أن تسنح الظروف، كما أشار إلى اتفاق بشأن خطة تقوم الأمم المتحدة بموجبها بمهمة تقييم في غزة.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة رفضت أي مقترحات تؤيد تهجير الفلسطينيين خارج القطاع، وشدد على أن السلطة الفلسطينية لديها مسؤولية تتمثل في إجراء إصلاحات في هيكلها.

وأضاف بلينكن الذي زار عدة دول أخرى في الشرق الأوسط هذا الأسبوع أن دولا عدة بالمنطقة مستعدة للاستثمار في مستقبل غزة، لكن فقط في ظل وجود مسار واضح لـ"إقامة دولة فلسطينية".