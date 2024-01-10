الأربعاء 10 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

بلينكن: الأمم المتحدة ستتولى مهمة تقييم السماح للنازحين بالعودة بأمان إلى شمال غزة

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الثلاثاء، إن الأمم المتحدة ستتولى بمهمة تقييم "السماح للفلسطينيين النازحين بالعودة بأمان إلى منازلهم في شمال قطاع غزة".

 

وقال بلينكن -في تصريحات أوردتها قناة الحرة الأمريكية- "يجب السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم بمجرد أن تسمح الظروف بذلك"، مضيفا أنه لا يجوز إعادة توطينهم خارج غزة.

 

وأكد الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة "تعمل بشكل عاجل لصياغة طريق نحو سلام وأمن دائمين".

 

ووصل وزير الخارجية، مساء الإثنين، إلى إسرائيل حيث أجرى نقاشات مع رئيس وزرائها، بنيامين نتنياهو.

الأكثر قراءة

عاجل.. الأمن البحرى البريطانى: ألسنة لهب تصدر من قافلة مستهدفة من قبل الحوثيون فى البحر الأحمر

العثور على خراطيم لضخ مواد حارقة من إسرائيل للأراضى اللبنانية

الجمعية العامة للأمم المتحدة تناقش استخدام "الفيتو" ضد تعديل مشروع قرار بشأن غزة

بعد حادث طائرة ألاسكا إيرلاينز.. بوينج تقر بـ خطأ كبير

"الباز" يكشف خطة الحكومة للتعامل مع ملف اللاجئين (فيديو)

بلينكن: الأمم المتحدة ستتولى مهمة تقييم السماح للنازحين بالعودة بأمان إلى شمال غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محاسن السنوسي

برامج بطعم شاى بـ"الكمون".. وأخرى وجبات دسمة

ماجد حبته

رابع جولات بلينكن

وائل لطفي

مداخلة فى موضوع «المقيمين»

إبراهيم داود

مفردات قليلة وعالم دون فواصل

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تقارير عبرية: إسرائيل ستسمح لوفد أممي بزيارة شمال غزة المدمر

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا