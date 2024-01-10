واشنطن بوست: زيارة بلينكن لإسرائيل كشفت انقسامات وخلافات حادة

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لمنطقة الشرق الأوسط للمرة الرابعة وتحديدًا لإسرائيل كشفت عن وجود خلافات حقيقية بين الحلفاء، وتحديدًا حول الطريقة التي تتعامل بها دولة الاحتلال الإسرائيلي مع الفلسطينيين واستمرار حرب غزة.

إسرائيل ترفض تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن كلا الجانبين لهما وجهات نظر مختلفة حول عودة الفلسطينيين لديارهم في شمال قطاع غزة، فضلًا عن الخلاف بينهما حول عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل، حيث تصر واشنطن على عودة عائدات الضرائب لفلسطين.

يأتي هذا بعد ما تعهد وزير المالية الإسرائيلي اليميني، بتسلئيل سموتريتش، بعدم تحويل أي أموال ضرائب إلى السلطة الفلسطينية، طالما بقي في هذا المنصب.

ومع ذلك، أفادت الصحيفة بأن وزير الخارجية الأمريكي "لم يتلقَ سوى القليل من الاستجابة العامة من المسئولين الإسرائيليين".

بلينكن في الضفة الغربية ويلتقي محمود عباس

ويزور اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الضفة الغربية المحتلة، كما سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وتأتي زيارة بلينكن لإسرائيل والأراضي الفلسطينية ضمن جولة جديدة هى الرابعة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

والتقى بلينكن في تل أبيب، الثلاثاء، عددًا من المسئولين الإسرائيليين، يتقدمهم رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، في مؤتمر صحفي: "ندرك أن مواجهة عدو يتخفى بين السكان المدنيين ويحتمي في المدارس والمستشفيات لإطلاق النار، تجعل الأمور بالغة الصعوبة. لكن الثمن الذي يدفعه المدنيون يوميًا في قطاع غزة، لا سيما الأطفال، باهظ جدًا".

كبير مستشارى بايدن زار قطر لبحث مفاوضات تبادل المحتجزين فى غزة

والتقى بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي لشئون الشرق الأوسط، في الدوحة، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وناقشا التوترات الإقليمية والجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح المحتجزين في غزة، حسب مصدر أمريكي ومصدرين آخرين مطلعين لموقع أكسيوس الأمريكي.