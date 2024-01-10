الأربعاء 10 يناير 2024
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مصر

وفد نقابة المهندسين يصل معبر رفح لتسليم شاحنات إغاثة لإدخالها إلى أهالي غزة

رفح
رفح

استقبل المهندس أمين جودة، رئيس نقابة المهندسين الفرعية بسيناء، والمهندس سليمان محمود سليمان، عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بشمال سيناء، وفد نقابة المهندسين المصاحب لقافلة الإغاثة لأهالى غزة، بحضور اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة- محافظ شمال سيناء، بعد أن اصطحب الوفد قافلة الإغاثة المكونة من 5 شاحنات تضم شاحنتين مواد غذائية وشاحنتين ملابس وبطاطين وشاحنة مستلزمات طبية من القاهرة إلى رفح.

ووجه محافظ شمال سيناء تحيته إلى المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، وأعضاء هيئة مكتب النقابة، وأعضاء المجلس الأعلى وجموع مهندسي مصر على ما قدموه من دعم للأشقاء في غزة، مشيدًا بدور نقابة المهندسين في دعم القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين بالمساعدات المتنوعة.

بدوره أكد المهندس أمين جودة، أن مصر بكافة مؤسساتها وفي القلب منها نقابة المهندسين أكبر داعم للقضية الفلسطينية.

فيما عبر المهندس محمد عباس وأعضاء الوفد عن سعادتهم البالغة لقيامهم بواجب ومهمة إنسانية من الدرجة الأولى تجاه أشقاء عزل يتعرضون لأبشع الجرائم البشرية، داعين الله عز وجل أن يؤيدهم بنصره على عدو لا يحترم قوانين ولا يعرف الرحمة تجاه طفل بريء وامرأة مسنة.

وضم وفد نقابة المهندسين كل من: المهندس محمد عباس- رئيس نقابة المهندسين الفرعية بأسوان، وعضوية كل من المهندس مجدي خالد، والمهندس أحمد سليمان- عضوي المجلس الأعلى للنقابة، والمهندس محمد عبدالمنعم كامل- عضو الجمعية العمومية.

-‏‏ رئيس نقابة المهندسين المهندس سليمان محمود سليمان- عضو مجلس إدارة نقابة المهندسين بشمال سيناء شمال سيناء نقابة المهندسين

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