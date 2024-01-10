سياسى فلسطينى: زيارة بلينكن تعكس مخاوف واشنطن من امتداد الحرب الإسرائيلية بأنحاء المنطقة

قال الدكتور ماهر صافي، الكاتب والباحث السياسي الفلسطيني، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، للشرق الأوسط للمرة الرابعة خلال ثلاثة أشهر، تعكس مخاوف واشنطن من أن الحرب الإسرائيلية فى غزة تخاطر بالانتشار فى جميع أنحاء المنطقة.

وأضاف صافي، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن لقاء بلينكن مع المسئولين في مصر، مهم جدًا في هذه الفترة، لأن لدى القاهرة مجموعة من الأفكار التي طرحت على الجانبين إلى وقف إطلاق النار في هدنة مستدامة تقود لتبادل الرهائن والأسرى، وتنتقل من خلال الحوار بين الفصائل الفلسطينية إلى إدارة فلسطينية مشتركة للضفة والقطاع، والتفرغ أولًا لمواجهة الكارثة الإنسانية المستمرة وتبادل الأسرى، وبدء جهود إعادة الإعمار، وتضميد الجروح العديدة ورعاية أبناء القطاع، على أن يترك موقف سلاح المقاومة لحين التوصل للحل النهائي.

القاهرة تتطلع لإنهاء الحرب ووقف إطلاق النار

وأوضح صافي أنه من خلال هذه الزيارة تتطلع القاهرة لإنهاء ووقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي ومنع مخطط إسرائيلي لتهجير السكان قسريًا، بعد أن دمر حوالى ٨٠% من قطاع غزة بشكل كامل وما بقي لقطاع غزة هو أطلال، كما استشهد أكثر ٢٣ ألف فلسطيني حتي الآن في قطاع غزة، وأصيب أكثر من ٥٧ ألف خلافًا لما يزيد على ٩ آلاف من المفقودين تحت أنقاض منازلهم.

وأشار صافي إلى أن: الحلول والسيناريوهات ما زالت غامضة، نظرًا لحجم التدمير الهائل وعدم وضوح الأهداف التي تريدها إسرائيل، وهل تريد احتلالًا جديدًا لغزة، وهل ستستمر في تدمير البيوت، هل ستقسم القطاع إلى خمس مناطق من الشمال إلى الجنوب؟، يصعب علينا التنبؤ بما هو قادم في ظل مسلسل الإعدام المستمر للسكان في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يصل وزير الخارجية الأمريكي إلى الضفة الغربية المحتلة اليوم، ويلتقي خلالها الرئيس الفلسطيني محمود عباس.