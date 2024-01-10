دعوات لمسيرات مليونية فى الولايات المتحدة لوقف حرب الإبادة بقطاع غزة.. السبت

وجهت المؤسسات الفلسطينية والعربية والإسلامية في الولايات المتحدة الأمريكية الدعوة لأبناء الجاليات والنشطاء من كل الولايات، للمشاركة بكثافة في المسيرة المليونية المقررة السبت المقبل في العاصمة واشنطن، للمطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.

ويطالب القائمون على المسيرة بوقف التمويل الأمريكي غير المشروط للإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، ومحاسبة دولة الاحتلال على جرائم الحرب التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.

240 منظمة تدعو الولايات المتحدة لإنهاء دعمها لإسرائيل

ودعت هذه المؤسسات، التي تقارب الـ(240) منظمة، الحكومة الأمريكية إلى إنهاء مشاركتها وتواطئها في جرائم إسرائيل ضد الإنسانية، والمطالبة بالمحاسبة الكاملة والسريعة للمسئولين الأمريكيين والإسرائيليين المتورطين في هذه الإبادة الجماعية.

وتسعى هذه المؤسسات إلى تأمين وصول أكبر عدد ممكن من المشاركين عبر توفير وسائل النقل من كل الولايات الأمريكية، لتسهيل وصولهم إلى (ساحة الحرية) يوم السبت المقبل.

وفي السياق ذاته، يواصل النشطاء مسيراتهم ومظاهراتهم المنددة باستمرار الحرب والمطالبة بوقفها بشكل فوري، حيث اعتمدوا مؤخرًا خطة تعتمد على "إغلاق الشوارع والجسور الحيوية" في الكثير من المدن الأمريكية لإثارة قضية الحرب المدمرة في قطاع غزة عبر المجتمعات المحلية، للتأثير على ممثليهم في واشنطن.

وأكد ماجد بن محمد الأنصاري، المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية- في وقت سابق- أن الموقف القطري والإقليمي تجاه الحرب على قطاع غزة واضح، ويستند إلى أنه لا بديل عن إيقاف هذه الحرب فورًا، وتجنيب المدنيين تبعات القتال وإيصال المساعدات إلى القطاع، معربًا عن تقدير دولة قطر للجهود الأمريكية في إطار خفض التصعيد، وذلك وفقًا لما نقلته وكالة الألمانية منذ قليل.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن الولايات المتحدة لا تؤيد وقفًا لإطلاق النار في الحرب بغزة في الوقت الراهن.