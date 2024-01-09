الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

حماس: الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين شرط لإطلاق سراح أسرى الاحتلال

إسماعيل هنية
إسماعيل هنية

قال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، اليوم الثلاثاء، إن الاحتلال لن يسترد أسراه إلا بالإفراج عن كل الأسري الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وأضاف "هنية" أنه من شدة الهلع والاضطراب لدى الاحتلال قتلوا 3 من أسراهم بعد أن اعتقد أن هذه عملية خداع من "كتائب القسام".

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وأشار "هنية" إلى أنه جرت مفاوضات بوساطة الأشقاء في قطر ومصر ودول أخرى لكن الموقف واضح دون تردد.

إسماعيل هنية

وأكد "هنية" أن ما يجري في الضفة الغربية المحتلة خطير وكبير، وأن العدو ينكل بأهلنا هناك، وأكثر من 350 شهيدًا ارتقوا فيها منذ بداية المعركة.

وأضاف أنه استشهد 7 فلسطينيين، أمس الاثنين، في جنين بينهم 4 أشقاء ووقفت أمهم مثل الخنساء برباطة جأش وإيمان.

وأوضح "هنية" أن الاحتلال أعلن تطبيق الأحكام العسكرية العرفية على الأهالي في الداخل منذ بداية المعركة.

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وأضاف "هنية" أن العالم كله يصب السلاح لدى الاحتلال ولا يخشى من ذلك، جسور جوية من عواصم متعددة تصل للاحتلال، وأصبح فرض عين على الأمة دعم المقاومة، متابعًا "آن الأوان لجهاد السنان هذه معركة القدس والأقصى ليست معركة غزة فقط، الأهل في غزة خندق متقدم للدفاع والهجوم".

وشدد "هنية" على أن الوضع الإنساني في غزة كارثي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، موضحًا أن دور الأمة يجب أن يكون كبيرًا على الجبهتين جبهة دعم المقاومة والدعم الإنساني لأهل غزة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ95 من عدوانها على غزة، شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع تنفيذ اقتحامات واعتقالات واشتباكات مع المقاومين في الضفة الغربية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من سكان القطاع إلى الجنوب.

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