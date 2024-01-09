إسماعيل هنية: العدو فشل فى تحقيق أهدافه بالحرب "رغم المذابح"

قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، صباح اليوم الثلاثاء، إن طوفان الأقصى يوم مجيد ليس في تاريخ الشعب الفلسطيني فقط أو الأمة بل في تاريخ الإنسانية جمعاء.

أضاف هنية، في كلمة له اليوم، أن حكومة الكيان الإسرائيلي المتطرفة وضعت على رأس أولوياتها حسم معركة الأقصى.

وأشار هنية إلى أن الاحتلال أعلن أنه يريد القضاء على حماس والمقاومة في غزة وإعادة الأسرى الإسرائيليين وتنفيذ خطة التهجير من القطاع وتفريغه نحو الأراضي المصرية.

وأكد هنية أن هذه الأهداف تبنتها الإدارة الأمريكية والتحالف الغربي، متابعا "ونقول بوضوح إن هذا العدوان أمريكي - إسرائيلي بعد أن دفعت الإدارة الأمريكية بكل قدراتها ورسمت خطة الحرب وتصفية المقاومة".

وأوضح هنية أن أكثر من 70 ألف طن من المتفجرات ألقيت على غزة وتوازي قنابل ذرية.

وتابع هنية: “بعد 100 يوم على الحرب نقول هل حقق العدو أيا من أهدافه العسكرية المعلنة؟، أقول لكم رغم المذابح والثمن الكبير إن العدو فشل في تحقيق أهدافه في هذه الحرب”.

اليوم الـ95 للعدوان والقصف مستمر

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ95 من عدوانها على غزة، وشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع تنفيذ اقتحامات واعتقالات واشتباكات مع المقاومين في الضفة الغربية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من سكان القطاع إلى الجنوب.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى، بالتزامن مع اقتحام قواته عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية.

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 23084 مواطن، فيما وصل عدد المصابين إلى و58926، 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بالقطاع.