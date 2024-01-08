الإثنين 08 يناير 2024
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عالم

القسام: استهداف ناقلة جنود إسرائيلية والإجهاز على قوة خاصة

القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، عن استهداف ناقلة جنود إسرائيلية من نوع "بوما" تابعة لسلاح الهندسة بقذيفة "الياسين 105"، والإجهاز على جنديين كانا بجوارها شمال غرب مدينة غزة.

وأضافت القسام في بيان: "تمكن مجاهدونا من استهداف قوة  خاصة بقذيفة "الياسين 105" والاشتباك معهم بالأسلحة الرشاشة وإيقاعهم بين قتيل وجريح داخل إحدى المدارس قرب منطقة المحطة بمدينة خانيونس جنوب قطاع غزة".

وكان أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، الإثنين، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى (112 صحفيًا) منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، بعد ارتقاء الزميلين الصحفيين عبدالله بريص، ومحمد أبوداير، حيث استشهدا بقصف الاحتلال الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة.

فيما أعلنت وزارة الصحة في غزة، الإثنين، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 23 ألف شهيد و84 شهيدًا، إضافة إلى 58 ألفًا و926 جريحًا، منذ 7 أكتوبر العام الماضي.

كتائب القسام حماس المقاومة الفلسطينية حماس مدينة غزة ناقلة جنود إسرائيلية بوما الياسين 105

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