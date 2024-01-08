CNN: حماس تطلق وابلًا من الصواريخ تجاه تل أبيب

نقلت شبكة CNN الأمريكية، الإثنين، عن حركة حماس أنها أطلقت وابلًا من الصواريخ باتجاه تل أبيب، حيث اعترضت القبة الحديدية عدة صواريخ منها.

وقالت الشبكة الأمريكية إنه تم إطلاق وابل من الصواريخ من قطاع غزة مساء الإثنين، بالتوقيت المحلي، حيث قام نظام القبة الحديدية باعتراض عدة صواريخ على الأقل، كما تم إحصاء ما لا يقل عن 6 اعتراضات جنوب تل ابيب.

وتلقت منطقة واسعة من جنوب إسرائيل من أشدود شمالًا إلى تل أبيب تحذيرات من هجوم صاروخي.

ردًا على المجازر بحق المدنيين

وقالت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس عبر تطبيق تليجرام:“قصفنا تل أبيب بوابل من الصواريخ ردًا على المجازر بحق المدنيين، ولا توجد تقارير عن سقوط ضحايا.