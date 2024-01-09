الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

القوات المسلحة السودانية: الدعم السريع أشعلت النار فى برج مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم

السودان
السودان

أعلن مكتب الناطق الرسمي بإسم القوات المسلحة السودانية، صباح اليوم الثلاثاء، أن قوات الدعم السريع أقدمت على إضرام النار في برج مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم مما أدي إلي احتراقه بالكامل.

وأكدت القوات المسلحة السودانية أن تلك الأفعال تأتي في إطار مواصلة الدعم السريع لنهجها التدميري للمرافق العامة والخاصة واستهداف الأعيان المدنية بالبلاد.

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مُسيرات جيش السودان تقصف ميليشيا الدعم السريع فى بحرى

وأشارت القوات المسلحة السودانية إلى توسع نطاق انتهاكات المليشيا الإرهابية للقانون الدولي الإنساني منذ تمردها المشئوم ليشمل كل أنواع جرائم الحرب ضد المدنيين والأعيان المحمية والمدنية مما يستدعي تصنيفها من قبل المنظمات الإقليمية والدولية كمنظمة إرهابية.

وأشارت القوات المسلحة السودانية إلي أن البرج هو أحد المعالم الرئيسة بالعاصمة الخرطوم ويضم مقرات لعدد من الشركات الخاصة والعامة إضافة إلى مصرف الساحل والصحراء.

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الجيش السوداني يعلن بدء تدريب المقاومة الشعبية على السلاح

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الفرقة الثالثة مشاة بشندي بـالقوات المسلحة السودانية، عن بدء تسليح كافة المستنفرين من الشعب، وتدريبهم علي كافة فنون القتال إنفاذا لموجهات القائد العام للقوات المسلحة السوادنية الفريق أول عبدالفتاح البرهان.

وكان "البرهان" أعلن قبل أيام على وقع استمرار الحرب المدمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع المتمردة منذ أبريل الماضي، عن تسليح المقاومة الشعبية ولن يمنعها من جلب أي سلاح.

وقال اللواء ركن حمدان عبد القادر داؤود قائد الفرقة الثالثة مشاة بشندي لدي مخاطبتة بمنطقة ديم القراي بوحدة كبوشيه مستنفري معسكر الكرامة رقم 13 من الكرامة الثانية والحشود الجماهيرية الضخمة:  إننا جاهزون لتنفيذ كافة توجيهات القائد العام وتسليح كل قادر علي حمل السلاح، مضيفًا أننا من شندي جاهزون لتطهير البلاد من التمرد"، بعدما حيا صمود الشعب السوداني، حسب صحيفة "المشهد" السودانية.

وأكد اللواء داؤود جاهزية القوات المسلحة لحماية البلاد، مردفًا: "إننا لا نسمح بتشريد وقتل الأطفال والتطهير العرقي الذي تمارسة الميليشيا المتمردة".

القوات المسلحة السودانية الدعم السريع مصرف الساحل منظمة ارهابية المدنيين الخرطوم

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