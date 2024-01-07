الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مظاهرة أمام السفارة الأمريكية فى ستوكهولم احتجاجًا على عدوان الاحتلال على غزة

مظاهرة أمام السفارة
مظاهرة أمام السفارة الأمريكية في ستوكهولم

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الأحد، مظاهرة أمام السفارة الأمريكية، احتجاجًا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

واحتشد المتظاهرون، الداعمون لفلسطين أمام مبنى السفارة الأمريكية رغم البرد القارس، وطالبوا باعتبار العدوان الإسرائيلي على غزة جرائم حرب، ودعوا إلى وقفه فورًا.

txt

محمد أبوسمرة: الاحتلال حول غزة لأكبر مقبرة بالتاريخ وسرقة آلاف الجثث

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "فلسطين حرة، غزة حرة"، "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"قاطعوا إسرائيل".

وشددوا على أن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل في جرائم الحرب التي ترتكبها.

txt

بلينكن: سأثير فى إسرائيل هذا الأسبوع مسألة حماية المدنيين فى غزة

وارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفًا و316 جريحًا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.

 

ستوكهولم السفارة الأمريكية الإحتلال الإسرائيلي قطاع غزة عدوان الاحتلال

الأكثر قراءة

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

«الدستور» تفند أكاذيب «الإخوان» حول «قانون الأراضى الصحراوية»

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

فيتوريا يكشف السبب وراء استبعاد محمد هانى من ودية تنزانيا

إحالة طبيبة فى مستشفى رأس البر بدمياط للتحقيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين