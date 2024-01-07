مظاهرة أمام السفارة الأمريكية فى ستوكهولم احتجاجًا على عدوان الاحتلال على غزة

شهدت العاصمة السويدية ستوكهولم، اليوم الأحد، مظاهرة أمام السفارة الأمريكية، احتجاجًا على عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

واحتشد المتظاهرون، الداعمون لفلسطين أمام مبنى السفارة الأمريكية رغم البرد القارس، وطالبوا باعتبار العدوان الإسرائيلي على غزة جرائم حرب، ودعوا إلى وقفه فورًا.

ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها "فلسطين حرة، غزة حرة"، "أوقفوا الإبادة الجماعية" و"قاطعوا إسرائيل".

وشددوا على أن الولايات المتحدة تشارك إسرائيل في جرائم الحرب التي ترتكبها.

وارتفعت حصيلة شهداء قطاع غزة منذ بدء العدوان في السابع من شهر أكتوبر الماضي، إلى 22.835 شهيد، أكثر من 70% منهم نساء وأطفال، و58 ألفًا و316 جريحًا، إضافة إلى 7 آلاف شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض.