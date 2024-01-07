محمد أبوسمرة: الاحتلال حول غزة لأكبر مقبرة بالتاريخ وسرقة آلاف الجثث

قال محمد أبوسمرة، رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، إن قطاع غزة تحول من أكبر سجن بالعالم والتاريخ إلى أكبر مقبرة بالتاريخ.

الفلسطينيون يقتلون قصفًا أو ضربًا بالنار أو بنقص الأدوية أو الغذاء

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، والمذاع عبر فضائية "الحياة"، أن الفلسطينيين يقتلون إما قصفًا أو ضربًا بالنار أو بنقص الأدوية أو الغذاء، والأبشع من ذلك أن الإحتلال وصل بوحشيته لفظائع لم يشهد لها مثيل، مؤكدًا أن جيش الاحتلال يقوم بسرقة آلاف من جثث الشهداء.

وأكد أن الاحتلال قام بنبش المقابر الجماعية ومنها مقبرة باب الهوى بقلب مدينة غزة، وسرق 150 جثمان شهيد وشهيدة من مقبرة التفاح، مشيرًا إلى أن 90% من السكان أصبحوا نازحين بلا مأوى.

زيارة بلينكن للمنطقة تحمل مشروعًا حول مستقبل غزة

عن زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، للشرق الأوسط قال إنه قادم بمشروع حول مستقبل غزة بعد الحرب، ويريد أن يضمن إعادة إعمار ما دمره الاحتلال ويقدم صياغة أمريكية لمن سيحكم غزة بعد الاحتلال، ويقدم رؤية أمريكية إسرائيلية، مؤكدًا أن الحرب على قطاع غزة هي حرب أمريكية، التي تريد فرض وصايتها على المنطقة بأكملها عبر بوابة غزة وتريد صياغة ملامح نظام عالمي جديد بعد حرب غزة.