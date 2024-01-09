مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصي.. وإصابات برصاص الاحتلال في نابلس

اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي، فيما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم عسكر القديم في نابلس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" نقلا عن شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا المسجد الأقصى، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدوا طقوسا تلمودية.

كما منعت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى، المواطنين من الدخول إليه.

إصابة 6 فلسطينيين بالرصاص خلال اقتحام الاحتلال مخيم عسكر القديم شرق نابلس

وفى نابلس، أصيب 6 مواطنين برصاص الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، خلال اقتحامه مخيم عسكر القديم شرق نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوة خاصة، تساندها قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من مدينة نابلس، ومخيم عسكر القديم شرقا، من محاور عدة.

وأضافت المصادر أن مواجهات اندلعت بين قوات الاحتلال والشبان أدت إلى إصابة أحد المواطنين بالرصاص الحي في الظهر، وخمسة اخرين بمناطق متفرقة من أجسادهم، نقلوا على إثرها إلى المستشفى.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتلال برفقة جرافة عسكرية اقتحم أيضا مخيم بلاطة شرقا، وشرع بأعمال تجريف لأحد شوارعه.

الشعب الفلسطيني يرفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي لتهجيره من أرضه

من جانب اخر، أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، على رفض الشعب الفلسطيني لمحاولات الاحتلال الإسرائيلي تهجيره من أرضه وتصفية قضيته.

قال الهباش، في حديث هاتفي مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج "التاسعة" على القناة الأولى، إن الفلسطينيين يتحدون العدوان الإسرائيلي بكل شجاعة وصمود، وأنهم يجدون تضامنا وتوافقا عربيا على أن وقف العدوان هو الشرط الأساسي لأي جهد سياسي أو دبلوماسي.

وأضاف الهباش، أن البيت الفلسطيني يعمل على إعادة ترتيب أوضاعه الداخلية، ولكن أولوياته الحالية هي حماية المدنيين ومنع التهجير والتغيير الديموغرافي الذي تسعى إليه إسرائيل.