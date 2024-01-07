الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أنباء عن عمل داخلى وليس قرصنة خارجية.. الشاشات بمطار بيروت تعود للعمل

مطار بيروت
مطار بيروت

عادت الشاشات في مطار بيروت، قبل قليل، للعمل بعد تعرضها للقرصنة، وتحدثت المعلومات الأولية عن عمل داخلي من قبل موظف وليس قرصنة خارجية.

وأوضحت المعلومات بأن نظام الـ online في مطار بيروت لم يتعرض للخرق، وما حصل هو تغيير لمحتوى الشاشات التي تعرض حركة الاقلاع والهبوط داخل المطار، وهذا الأمر غير مرتبط بالحواسيب الموصولة على الموقع الإلكتروني، وبالتالي يتم تغيير المحتوى من داخل المكاتب، وفقا لموقع النشرة اللبناني.

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اختراق شاشات مطار رفيق الحريرى وبث رسائل تهديد لحزب الله

كان كشف أحمد سنجاب، مراسل القاهرة،  قد كشف عن تفاصيل تعرض مطار رفيق الحريري الدولي لقرصنة واختراق إلكترونى، وبث رسالة تهديد لحزب الله، ومضمون الرسالة وأصداؤها في بيروت.

 وقال، خلال مداخلة لقناة القاهرة الإخبارية، إن هناك حالة قلق شديد جراء اختراق أجهزة العرض داخل مطار رفيق الحريري الدولي، خاصة أنه تزامن مع عطل رئيسي في أجهزة الحقائب وفحصها ونقلها، ما أدى إلى ارتباك كبيرفي المطار، وتزامن مع ذلك رسالة نصية عبر الهواتف منسوبة لشركة طيران الشرق الأوسط، لكن لم تؤكد الشركة مضمون الرسائل.

رسالة تهديد لحزب الله الشارع اللبناني لا يريد الحرب

أشار إلى أن الرسالة حملت شعارًا لمجموعة تسمى مجموعة جنود الرب، وتضمنت دعوة وتحذيرًا لحزب الله من جر لبنان لحرب شاملة مع إسرائيل، والرسالة في منطقة جغرافية تبعد 5 كيلومترات من موقع استهداف مسيرة إسرائيلية لضاحية جنوبية في بيروت.

وأوضح سنجاب أن الرسالة تأتي داخل السياق العام جراء تدهور الأوضاع والتوتر بين لبنان وإسرائيل، الرسالة تكشف قلقًا كبيرًا من الشارع اللبناني، كما أن شوارع العاصمة بيروت تملأه لوحات إعلانية كبيرة أن لبنان لا يريد الحرب، الشعب اللبناني لا يريد الحرب ولا يريد مواجهة مفتوحة مع إسرائيل.

بيروت مطار بيروت قرصنة خارجية حركة الإقلاع الموقع الإلكترونى

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