الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

أسامة حمدان: ثأرنا الحقيقى الكبير يوم استعادة قدسنا وعودة شعبنا إلى أرضه

أسامة حمدان
أسامة حمدان

قال القيادي في  حركة حماس، أسامة حمدان، مساء اليوم الأحد: "ثأرنا الحقيقي الكبير يوم استعادة قدسنا وعودة شعبنا إلى أرضه".

وأضاف "حمدان" في تصريحات صحفية مساء اليوم، أن نحو 4% من سكان قطاع غزة بين شهيد وجريح ومفقود بعد 93 يومًا من العدوان الإسرائيلي.

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 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة مشردون من بيوتهم

وأوضح حمدان أن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني في قطاع غزة مشردون من بيوتهم، قائلًا: "شهداؤنا وجرحانا ومفقودونا ليسوا أرقامًا".

كما لفت القيادي بحركة حماس إلى ارتقاء 109 صحفيين في غزة خلال 93 يومًا من العدوان الإسرائيلي، مؤكدًا أن استهاف الصحفيين يعني سقوط الرواية الصهيونية، وتابع: قمنا بالرد على الورقة المصرية، ونؤكد أن أي مبادرة لا تحقق وقف العدوان فلن يكتب لها النجاح.

استمرار الإدارة الأمريكية في تسليح الكيان الصهيوني تأكيد على شراكتها في العدوان

وأضاف "حمدان" أن استمرار الإدارة الأمريكية في تسليح الكيان الصهيوني تأكيد على شراكتها في العدوان على الفلسطينيين في قطاع غزة.

ودعا حمدان "الجامعة العربية والتعاون الإسلامي برفع الدعاوى ضد الكيان المحتل".

وثمن حمدان موقف جنوب إفريقيا الصديقة برفع دعوى ضد الاحتلال، مشددًا بالقول: "أرضنا لن تكون إلا أرضًا فلسطينية للشعب الفلسطيني".

وأضاف حمدان أن هناك تكرارًا ممجوجًا لمسألة تهجير الشعب الفلسطيني تحت عنوان ساذج هو الهجرة الطوعية.

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وأوضح حمدان أن كل ما يتردد عن وجود إدارة مدنية تابعة لإسرائيل لإدارة غزة لن يُكتب لها النجاح.

وشدد حمدان على أن الشعب الفلسطيني هو من أفشل مخططات التهجير ومخططات العدوان كلها.

وأشار حمدان إلى أن المقاومين في الضفة الغربية ثابتون ويكبدون العدو الخسائر.

حمدان: نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب فقط للنجاة بنفسه

وأوضح حمدان أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يريد الاستمرار في الحرب فقط للنجاة بنفسه.


وأكد حمدان أن قوات المقاومة بخير في اللواء الشمالي وفي لواء غزة، والاحتلال لم يحقق أيًا من الأهداف التي وضعها، مشيرًا إلى أن العدو انسحب من المنطقة الشمالية من قطاع غزة وبقي في الأطراف الغربية منها.

وشدد القيادي في حركة حماس على أن المقاومة لا تزال متشبثة بأرضها وتواصل مقارعة الاحتلال ولا تزال الصواريخ تنطلق كل يوم.

اسامة حمدان قطاع غزة لعدوان الإسرائيلى الادارة الامريكية الكيان الصهيوني الاحتلال الشعب الفلسطيني

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