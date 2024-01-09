الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

عاجل.. قوات الاحتلال الإسرائيلى تقتحم مدينة ومخيم طولكرم

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، مدينة ومخيم طولكرم.

 

وأفادت وكالة وفا الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة طولكرم من محوريها الغربي والجنوبي، مرورا بشارع جامعة خضوري وميدان جمال عبد الناصر وسط المدينة، وانتشرت في مختلف شوارعها التي تصلها بمحيط مخيم طولكرم.

 

وأضافت أن قوات الاحتلال حاصرت مخيم طولكرم من مداخله كافة، وتحديدا شارع مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وشارع المقاطعة، وشارع نابلس المحاذي لمدخله الشمالي الرئيسي، ونشرت قناصتها على أسطح البنايات العالية المحيطة به، ودفعت بتعزيزات إضافية وجرافات عسكرية من المحور الغربي للمدينة، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء المدينة والمخيم.

 

وأشارت إلى اندلاع مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال الذين أطلقوا الرصاص بكثافة، فيما سمعت أصوات انفجارات في المنطقة.

 

ويأتي هذا الاقتحام بعد ثلاث ساعات تقريبا من اقتحام قوة خاصة إسرائيلية ضاحية اكتابا، شرق مدينة طولكرم، واغتيالها ثلاثة شبان واعتقال اثنين آخرين.

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