الإثنين 08 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الصحة فى قطاع غزة: الاحتلال تعمد تصفية الوجود الصحي شمال قطاع غزة

شهداء غزة
شهداء غزة

أعلن المتحدث بإسم الصحة في قطاع غزة، مساء السبت، أن الاحتلال تعمد تصفية الوجود الصحي في شمال قطاع غزة وهناك أكثر من 800 ألف مواطن في الشمال.

وأضافت الصحة في غزة، أنها بدأت في تشغيل عدد من المستشفيات في الشمال من بينها العودة والمعمداني وأقسام بمجمع الشفاء، وفقا لما نقلته وكالة شهاب الفلسطينية.

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"الصحفيين الفلسطينيين": الإعلام المصرى خصص مساحة كبيرة لحرب غزة

بلينكن: يجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وعدم إجبارهم على مغادرة غزة

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، إنه سيحث إسرائيل على بذل المزيد من الجهود لمنع مقتل مدنيين فلسطينيين في غزة، حسب ما أوردته رويترز.

وأضاف بلينكن، في حديثه في مؤتمر صحفي عقب لقائه مع رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، أنه يجب السماح للمدنيين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وعدم إجبارهم على مغادرة غزة.

ومنذ 7 أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية ما يقرب من 23 ألف فلسطيني، بينما شردت ما يقرب من مليوني ناجٍ عبر القطاع الضيق.

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أنتونى بلينكن يزور مستودع برنامج الأغذية العالمى فى غزة

وأضاف بلينكن أن هناك "عددًا كبيرًا جدًا من الصحفيين الذين يُقتلون في غزة"، واصفًا مقتل حمزة، نجل صحفي الجزيرة وائل دحدوح، في غارة إسرائيلية يوم الأحد بأنه "مأساة لا يمكن تصورها".

واستقبل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، بمكتبه في قصر لوسيل، أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، الذي يزور الدوحة حاليًا ضمن زيارة مخطط لها للشرق الأوسط بدأها أمس الخميس من تركيا.

وجرى خلال المقابلة، استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تنميتها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، لاسيما آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب بيان صادر من الديوان الأميري القطري.

قطاع غزة الصحة المستشفيات المعمداني مجمع الشفاء

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