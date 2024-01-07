"الصحفيين الفلسطينيين": الإعلام المصرى خصص مساحة كبيرة لحرب غزة

علق ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، على استشهاد عدد كبير من الصحفيين علي يد جيش الاحتلال في الحرب على غزة التي دخلت يومها الـ90.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد: "نبذل جهودا من أجل نقل حقيقة الوضع في غزة".

وعن استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح نجل المراسل وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي جنوب غزة، أكد أن الإعلام المصري المقروء والمرئي يخصص مساحة كبيرة لحرب عزة، موضحًا أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لظروف عصيبة وغير مسبوقة.