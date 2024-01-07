الأحد 07 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الصحفيين الفلسطينيين": الإعلام المصرى خصص مساحة كبيرة لحرب غزة

عزة
عزة

علق ناصر أبوبكر، نقيب الصحفيين الفلسطينيين، على استشهاد عدد كبير من الصحفيين علي يد جيش الاحتلال في الحرب على غزة التي دخلت يومها الـ90.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامي أسامة كمال، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء الأحد: "نبذل جهودا من أجل نقل حقيقة الوضع في غزة".

وعن استشهاد الصحفي حمزة الدحدوح نجل المراسل وائل الدحدوح في قصف إسرائيلي جنوب غزة، أكد أن الإعلام المصري المقروء والمرئي يخصص مساحة كبيرة لحرب عزة، موضحًا أن الصحفيين الفلسطينيين يتعرضون لظروف عصيبة وغير مسبوقة.

الصحفيين الفلسطينين مساء دى ام سى أسامة كمال ناصر أبوبكر الإحتلال الإسرائيلي

مواد متعلقة

جيش الاحتلال الإسرائيلى: القتال فى غزة سيتواصل طوال عام 2024

د. هدى زكريا أستاذة الاجتماع السياسى: مصر أمة روّضت الخطر وما نعيشه الآن يشبه لحظات تاريخية كثيرة انتصرنا عليها

إسرائيل: أضرار لحقت بقاعدة لسلاح الجو فى "ميرون" نتيجة هجمات حزب الله

نتنياهو يعرض وزراءه على جهاز كشف الكذب.. ما القصة؟

الاحتلال الإسرائيلى يستهدف مستشفى شهداء الأقصى فى دير البلح بالمسيرات

لحظة استشهاد 6 فلسطينيين فى قصف إسرائيلى صاروخى جنوب جنين (فيديو)

35 شهيدًا بينهم 14 طفلًا.. انفجارات تهز وسط خان يونس

الاحتلال ألقى 65 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء العدوان

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

«الدستور» تفند أكاذيب «الإخوان» حول «قانون الأراضى الصحراوية»

أسامة كمال: الجميع يترقب مجهولًا قادمًا فى منطقتنا العربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

د.أحمد الخميسى

صلاح جاهين.. ميلاد يتجدد

وائل لطفي

مميزات مصر التى ننساها ويذكرها الآخرون!!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة

الاحتلال يغلق عدة طرق شمال رام الله ويعرقل حركة الفلسطينيين