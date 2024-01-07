الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وزارة الاقتصاد بغزة: بدء العمل بآلية مراقبة لبيع السلع الأساسية

غزة
غزة

أعلنت وزارة الاقتصاد بغزة، مساء اليوم الأحد، بدء العمل بآلية مراقبة لبيع السلع الأساسية، وتشمل توفير الوزارة السلع الأساسية في منافذ بيع محددة بالمحافظات في  قطاع غزة، والبيع يكون بحضور مراقب من وزارة الاقتصاد، ويتم البيع بالوحدة والسعر الموضحين في جدول السلع.

وأضافت الاقتصاد الفلسطينية أنه يمنع البيع للنساء والأطفال، لتنظيم عملية البيع والشراء، والتخفيف من ظاهرة الازدحام.

وأوضحت الوزارة أنه سيبدأ العمل في منافذ البيع من الساعة ٩:٠٠ صباحا.

txt

بلينكن: يجب السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم وعدم إجبارهم على مغادرة غزة

وطمأنت الوزارة الجميع باستمرار تدفق البضائع ووفرة الأصناف في منافذ البيع حسب ما يتم استيراده عبر المعبر التجاري، وبما يغطي احتياج كافة المواطنين من الأصناف المعلن عنها شيئا فشيئا.

وتابعت: "ستقوم طواقمنا بالتنسيق مع مباحث التموين التزام الأسواق بأسعار الأصناف المعلن عنها، وتحت طائلة المسؤولية".

فلسطينيون للدستور: ليس هناك عدالة في توزيع المساعدات وارتفاع الأسعار جنوني

والجمعة، قال زكريا بكر أحد النازحين بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إنه ليس هناك عدالة في توزيع المساعدات، وارتفاع أسعار السلع الغذائية وعدم وجود سلطات أو جهات تحمي المواطنين في هذه الأوقات الحرجة والصعبة من جشع التجار.

وتابع: "علبة الكولا 330 ملم تعادل 70 جنيها، و3 كيلو سكر 800 جنيه، غلاء غير طبيعي، ومع ذلك كل هذا لا يهم، المشكلة الان هو أننا لا نعرف مصيرنا عقب 5 دقائق أو من سنفقد أو يفقد منا، وهل سننزح كمان مرة ولا لا".

txt

"الصحفيين الفلسطينيين": الإعلام المصرى خصص مساحة كبيرة لحرب غزة

وأوضح أن تكلفة الخيمة الواحدة أصبحت تصل إلى ما يعادل 15 ألف جنيه، بدون دورات مياه، أو اي مقومات للحياة.

فيما أكد من مدينة غزة، الدكتور فادى الخضرى، إخصائى القلب والقسطرة بمجمع الشفاء الطبى، أن هناك استغلال بشع للأحداث الجارية والأوضاع، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير طبيعي، من قبل التجار، لافتا إلى أن حصار المجمع ما زال مستمرا، بجانب القصف الذي يستهدف محيط الشفاء والمناطق المجاورة له.

الاقتصاد غزة السلع الأساسية منافذ بيع عملية البيع والشراء مباحث التموين

الأكثر قراءة

الحكومة تكشف السعر المتوقع للجنيه أمام الدولار فى 2024

أستاذ قانون دولى: إسرائيل تحاول الهرب من المسئولية عن جرائمها بحق الصحفيين

القفز للأمام.. ماذا سيفعل الرئيس السيسى فى اقتصاد مصر من 2024 إلى 2030؟

وزير الخارجية الأمريكى عن استشهاد نجل "وائل الدحدوح": أنا آسف

عاجل.. الزمالك يحصل على توقيع رمضان صبحى لاعب بيراميدز (انفراد)

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

محمود خليل

الفلاح الحصيف.. ومفرخة المماليك

وائل لطفي

ثقافة الفقر!

ماجد حبته

إشعال القرن الإفريقى!

محمد عبدالعزيز

بالمحبة.. معًا سنتجاوزها

لواء.حمدى البطران

انتفاضات شيوعية فى الصعيد

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية ونظيرها الفلسطينى: أهمية التنسيق لمواجهة المخططات الإسرائيلية.. وإيقاف إبادة غزة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

أحلام كبير المتطرفين.. الصهيونى «بن غفير» يتمسك بتهجير الفلسطينيين وعودة الاستيطان لغزة

مستعمرون يقتلعون 250 شتلة زيتون جنوب بيت لحم ويسرقون المحاصيل الزراعية

انقسام مستمر.. تغيب وزراء حكومة نتنياهو عن الاجتماع الوزارى بسبب حرب غزة