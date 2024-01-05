فلسطينيون يروون لـ"الدستور" معاناة 91 يومًا على حرب غزة

كشف عدد من الفلسطينيين حال الأهالي في مختلف المدن من شمال إلي جنوب قطاع غزة، مع دخول الحرب الإسرائيلية على القطاع شهرها الرابع والتي أوقعت آلاف الشهداء والجرحي والمصابين.

وقال زكريا بكر مواطن فلسطيني من مخيم الشاطئ وأحد النازحين الآن في رفح، إن هناك عملية نزوح واسعة من مخيم النصيرات والبريج والمغازي، وخدمات شبه معدومة، تكدس رهيب بالمدارس والشوارع.



تكلفة الخيمة وصلت لـ15 ألف

وأضاف “بكر” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه ليس هناك عدالة في توزيع المساعدات، وارتفاع أسعار السلع الغذائية وعدم وجود سلطات أو جهات تحمي المواطنين في هذه الأوقات الحرجة والصعبة من جشع التجار.

وتابع: " علبة الكولا 330 ملم تعادل 70جنية مصري، و3 كيلو سكر 800 جنيه، غلاء غير طبيعي، ومع ذلك كل هذا لا يهم، المشكلة الان هو أننا لا نعرف مصيرنا عقب 5 دقائق أو من سنفقد أو يفقد منا، وهل سننزح كمان مرة ولا لا".

وأوضح أن تكلفة الخيمة الواحدة أصبحت تصل إلي ما يعادل 15 ألف جنيه، بدون دورات مياه، أو اي مقومات للحياة".

طبيب من مجمع الشفاء: الأوضاع صعبة للغاية ونحاول الصمود والكوادر الطبية نزحت للجنوب

ومن مدينة غزة، أكد الدكتور فادى الخضرى، إخصائى القلب والقسطرة بمجمع الشفاء الطبى، أنه حاليا متواجد بمركز إيواء مستشفي الشفاء، موضحا أن الأوضاع صعبة للغاية مع استمرار القصف.

وأضاف “الخضري” في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه يعمل فقط لاستقبال الحالات البسيطة والإسعافات الأولية، لأنه لم يعد ممكنا تشغيل مستشفي الشفاء، وخاصة أن أغلب الطواقم الطبية نزحت علي الجنوب بسبب القصف.

وأكد أنه لم يعد هناك وقود، وتم تدمير البنية التحتيه بأكملها في المستشفي، ولا يستطيع إجراء أى عملية جراحبة حتي ولو بسيطة داخل المجمع.

وأوضح أن هناك استغلال بشع للأحداث الجارية والأوضاع، وارتفاع أسعار السلع والخدمات بشكل غير طبيعي، من قبل التجار، مؤكدا أن حصار المجمع ما زال مستمرا، بجانب القصف الذي يستهدف محيط الشفاء والمناطق المجاورة له.