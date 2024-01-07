الأحد 07 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلدية الاحتلال تقر مشروعين استيطانيين فى القدس المحتلة

الاستيطان
الاستيطان

أعلنت بلدية الاحتلال بالقدس، مساء الأحد، الموافقة على المخطط الاستيطاني المسمى "وادي السيليكون" والهادف لتدمير المنطقة الصناعية في حي وادي الجوز بالقدس، وكذلك المصادقة على إنشاء مكب نفايات شمال شرق القدس المحتلة.

ويمتد المشروع الاستيطاني الأول الذي أطلق عليه "وادي السيليكون" على طول طريق وادي الجوز وشارع عثمان بن عفان، وسيتم بناء مباني من 8 إلى 14 طابقا على أنقاض المحال التجارية والصناعية في منطقة القدس الصناعية بوادي الجوز.

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ويقع المخطط غرب طريق وادي الجوز، وشرق وجنوب شارع ذو النورين، وشمال شارع عثمان بن عفان.

وفي هذا السياق، قال المحامي مهند جبارة مقدم الالتماس ضد المشروع باسم المواطنين المقدسيين المتضررين، إن مخطط "وادي السيليكون" مخطط كارثي للمقدسيين، ويمس أصحاب المشاغل في المنطقة الصناعية وبحقوق ملكيتهم بالاستيلاء على محالهم، رغم حاجتهم لمساكن ومنطقة صناعية، وليس لمشروع استيطاني يهدف لإزالة منطقة صناعية كاملة للمقدسيين أقيمت أصلا قبل الاحتلال، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وأضاف جبارة أن بلدية الاحتلال بالقدس تتحدث عن حي جديد في المدينة متناسية وجود حي مقدسي عربي بالمكان، وأن تصنيف هذا المخطط لمباني "هاي تك" يحد من المشاريع السكنية في الأرض الفلسطينية، فالمقدسيون يسمح لهم بالبناء على 10٪ فقط من مساحة أراضيهم في القدس.

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بلدية الاحتلال المخطط الاستيطاني وادي السيليكون حي وادي الجوز القدس القدس المحتلة

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