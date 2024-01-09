سياسى يكشف سيناريوهات الأوضاع فى السودان بعد إعلان أديس أبابا وخطاب البرهان

كشف رئيس تحرير جريدة التيار السودانية عثمان ميرغني، الاثنين، سيناريوهات الأوضاع في السودان عقب إعلان أديس أبابا الأسبوع الماضي وخطاب رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان ، مشيرا الى أن الزيارات التي قام بها قائد الدعم السريع في دولتين افريقيتين، وهما جنوب أفريقيا ثم رواندا .

واوضح ميرغني في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن هي سلسلة زيارات يقصد بها تقديم نفسي لمحاولة للانتقال إلى مرحلة العبور من العمل العسكري إلى العمل السياسي.

خطاب البرهان

وأضاف الباحث السياسي السوداني أن الأبرز تصريحات رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خلال لقائه بمجموعة من جنود وظباط الجيش السوداني، معتقدا أنها تؤدي عمليا إلى نسف كل الطرق التي تؤدي الى اتفاق سياسي في جيبوتي كما كانت تحاول منظمة الايجاد تسعى اليه.

كما نسف اللقاء المرتقب الذي دعا به رئيس وزراء السودان سابقاً ورئيس مجموعة تقدم “عبد الله حمدوك” الذي دعا الرئيس البرهان للاجتماع في سياق البحث عن حل سياسي ولكن خطاب البرهان جاء رافضاً لذلك، كما حمل الخطاب ردا على قائد الدعم السريع أن هذه التصريحات حملت قدر كبير من الغضب، لانه أكد أن الحل السياسي والسلمي لم يعد قائماً وليس واحدا من الخيار الموضوعه الان امام الجيش السوداني، مؤكدا على استكماله الأمر بالحل العسكري الى النهاية ودعمه للمقاومة الشعبية وتسليح المدنيين في محاولة لمواجهة قوات الدعم السريع في بعض المناطق خاصة المناطق التي لم تصل الياقوات الدعم السريع.

الأمم المتحدة التحديات المختلفة تؤثر على تقديم المساعدات الإنسانية في السودان



قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) يوم الاثنين إن تحديات مختلفة تؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية في أجزاء كثيرة من السودان.

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية: "إن التحديات المختلفة - انعدام الأمن، والنهب، والعوائق البيروقراطية، وضعف الاتصال بالشبكات والهواتف، ونقص النقد، ومحدودية عدد الموظفين الفنيين والإنسانيين على الأرض - تؤثر على إيصال المساعدات الإنسانية في أجزاء كثيرة من البلاد". في بيانها الأخير.

وأضاف أن "نقص الوقود يؤثر أيضًا على حركة العاملين في المجال الإنساني والإمدادات وتوليد الطاقة اللازمة للعمليات، بما في ذلك الحفاظ على سلسلة تخزين التبريد وإمدادات المياه".

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إنه على الرغم من كل هذه التحديات، يواصل الشركاء في المجال الإنساني تقديم المساعدة المنقذة للحياة للأشخاص الضعفاء الذين يمكنهم الوصول إليهم، بينما أشار في الوقت نفسه إلى أن خطة الاستجابة الإنسانية المنقحة لعام 2023 للسودان تم تمويلها بنسبة 40.8 بالمائة فقط حتى يناير 2023.