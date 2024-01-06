السبت 06 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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عدد النازحين تجاوز نصف عدد السكان.. صلاح حليمة يكشف الأوضاع المأساوية في السودان

صلاح حليمة
صلاح حليمة

قال السفير صلاح حليمة، نائب رئيس المجلس المصري للشئون الإفريقية، إن الأوضاع السياسية والاقتصادية في السودان متأزمة ومتدهورة، كما أن الأوضاع الإنسانية سيئة للغاية.

وأضاف حليمة، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "هناك الكثير من النازحين واللاجئين، ويحتاجون المساعدات الإنسانية بشكل كبير جدًا".

السفير صلاح حليمة: الصراع المسلح ما زال مستمرًا في السودان وامتد إلى 7 ولايات

وتابع: "هناك حوالي 7 ملايين نازحًا ولاجئًا، حيث تجاوز عدد النازحين نصف عدد سكان السودان بالكامل" موضحًا أن عدد القتلى ضخم جدًا يُقدر بحوالي 12 ألفًا حتى الآن وهذا عدد في غاية الخطورة.

كما أشار إلى أن الصراع المسلح في السودان ما زال مستمرًا بين قوات الدعم السريع وقوات الجيش السوداني، موضحًا أن الصراع ليس في الخرطوم فقط بل امتد للعديد من الولايات وشمل حتى الآن 7 ولايات سودانية.

السودان الصراع في السودان أزمة السودان صلاح حليمة الحياة اليوم

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