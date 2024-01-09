الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

الاحتلال الإسرائيلي يشن قصفًا على عدد من البلدات جنوب لبنان

قصف إسرائيلي علي
قصف إسرائيلي علي لبنان

شنت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي وطائراته، صباح اليوم الثلاثاء، قصفا عنيفا على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية، بأن طائرات الاحتلال شنت غارات جوية على بلدة كفر كلا، كما استهدفت مدفعية الاحتلال بلدات ميس الجبل، وحولا، وعيترون، وعيتا الشعب، ويارون، ومارون الراس.

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ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذرون نتنياهو من انتفاضة في الضفة الغربية

يجدر الإشارة إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت بعد منتصف الليلة الماضية، أطراف بلدات الناقورة، وجبل اللبونة، وعلما الشعب، ورامية، والجبين، والضهيرة، وعيتا الشعب، وشحين، تزامنًا مع تحليق طائرات الاستطلاع فوق قرى القطاعين الغربي والأوسط، وصولا إلى مشارف مدينة صور.

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فادي عكوم: ما تقوم به إسرائيل في لبنان هروب سياسي

حزب الله ينفذ 5 عمليات تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية

وفي وقت سابق، قال أحمد سنجاب، مراسل القاهرة الإخبارية، أن هناك 5 عمليات نفذها حزب الله من القطاع الشرقي بجنوب لبنان تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية، مشيرًا أن حزب الله أعلن أن العمليات أسقطت العديد من جنود الاحتلال بين قتيل وجريح.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، أن عدد من البلدات بجنوب لبنان تعرضت لقصف إسرائيلي عنيف، من بينها منازل تكتظ بالمدنين، بالإضافة إلى قصف أحد المساجد بجنوب لبنان.

من جانبه، قال فادي عكوم، الكاتب الصحفي اللبناني، إن قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني ثابتة ولم تتحرك، على الرغم من عمليات الاغتيال التي تقوم بها إسرائيل ضد قادة حماس وحزب الله.

وأضاف "عكوم" خلال مداخلة لبرنامج "من مصر" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله يقوم على التسلسل الثنائي، مشيرًا إلى أنه تم اغتيال وسام طويل اليوم، سيحل محله الرجل الثاني.

وأشار "عكوم"، إلى أن ما تقوم به إسرائيل في لبنان هروب سياسي ليس إلا، مضيفًا أن هناك طرف أساسي ورئيسي وهي إيران، التي تقود حزب الله في هذه الحرب.

الإحتلال الإسرائيلي جنوب لبنان لبنان طائرات الاحتلال عيتا الشعب

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