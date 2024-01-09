الثلاثاء 09 يناير 2024
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عالم

ضباط جيش الاحتلال الإسرائيلي يحذرون نتنياهو من انتفاضة في الضفة الغربية

اشتباكات إثر اقتحام
اشتباكات إثر اقتحام قوات الاحتلال بأحدى مدن الضفة الغربية

ذكر التلفزيون الإسرائيلي أن قادة الأجهزة الأمنية في إسرائيل، حذروا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عدة مرات في الأيام الأخيرة من أن الضفة الغربية المحتلة على حافة اندلاع أعمال عنف كبيرة.

قادة عسكريون يحذرون: إسرائيل تخاطر بفتح جبهة جديدة في الضفة الغربية

وحسب أخبار القناة 12، نقل رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي وغيره من كبار القادة العسكريين هذه التحذيرات، وقالوا: "إن إسرائيل تخاطر بفتح جبهة جديدة في الضفة الغربية وسط الحرب ضد حماس في قطاع غزة والاشتباكات المستمرة على الحدود الشمالية مع "حزب الله"".

وبالإضافة إلى نتنياهو، ذكر التقرير أن الأعضاء الآخرين في حكومة الحرب، وزير الدفاع يوآف جالانت والوزير بيني جانتس، تم تحذيرهم أيضا من احتمال حدوث اضطرابات كبيرة في الضفة الغربية، حسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

 

 

وذكر التقرير أن القلق المتزايد يأتي في أعقاب احتجاز إسرائيل مئات الملايين من الدولارات من عائدات الضرائب التابعة للسلطة الفلسطينية، بالإضافة إلى رفض السماح لنحو 150 ألف عامل فلسطيني بالعودة إلى وظائفهم في إسرائيل والمستوطنات، مع الإشارة إلى رفض نتنياهو إجراء تصويت في مجلس الوزراء الأمني ​​لإلغاء القرارين، في ظل ضغوط من شركائه في الائتلاف اليميني المتطرف.

ونُقل التقرير عن قادة الجيش الإسرائيلي قولهم: "قد ينتهي بنا الأمر إلى انتفاضة ثالثة (في الضفة الغربية) بسبب السخط الناتج عن الصعوبات الاقتصادية وعدم دخول العمال إلى إسرائيل".

أوضاعا مؤلمة يعيشها الفلسطينيين في الضفة

ويعاني الفلسطينيون في الضفة الغربية، أوضاعا مؤلمة تحت الاحتلال الإسرائيلي، الذي يتسم بالترهيب والقيود على الحركة والإخلاء والهدم والوجود العسكري الإسرائيلي والمستوطنين المستمر.

وقد أدت الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، إلى تفاقم الأوضاع بالضفة الغربية، حيث نزحت ما لا يقل عن 198 أسرة فلسطينية منذ أوائل أكتوبر؛ بسبب عنف المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول.

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