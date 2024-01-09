اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ95 من عدوانها على غزة، وشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع تنفيذ اقتحامات واعتقالات واشتباكات مع المقاومين في الضفة الغربية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من سكان القطاع إلى الجنوب.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى، بالتزامن مع اقتحام قواته عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية.

وفيما يلي أبرز تطورات الأحداث في غزة والضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية:

قصف استمر نصف ساعة على المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس.

قصف وسط وغرب خان يونس وسط إطلاق مكثف لقنابل الإنارة.

إطلاق قنابل إنارة بأجواء محيط مستشفى غزة الاوروبي شرق خان يونس

قصف منزلا لعائلة نصر الله شرق رفح.

قصف منزلا سكنيا غرب مخيم النصيرات، أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرون.

استمرار القصف الجوي والمدفعي على دير البلح وسط قطاع غزة.

اقتحامات واعتقالات واشتباكات بالضفة الغربية المحتلة

اقتحام مدينة قلقيلية واعتقال 4 شبان.

اقتحام مخيم نور شمس وسط اندلاع اشتباكات مع المقاومين.

اعقال الأسيرين المحررين محمد حسن ووالده ماجد حسن بعد مداهمة منزلهما في حي عين مصباح بمدينة رام الله.

اقتحام بلدات قطنّة والقبيبة وبيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة.

اقتحام مدينة رام الله ومداهمة حي عين مصباح وحي الطيرة وبلدة دورا القرع شمالًا، وإطلاق النار؛ ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص.

اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين.

اقتحام بلدتي عزون وكفر قدوم شرق قلقيلية، مع الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة تجاه الحاجز الجنوبي للمدينة.

اقتحام واسع لمخيم طولكرم وتدمير مداخله الفرعية، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومة في عدة محاور للمخيم.

اقتحام بلدة السموع وتخريب جدارية للشهداء في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.

اقتحام حي جبل الطويل في مدينة البيرة ومداهمة منزلًا في المنطقة.

اقتحام قرية مادما جنوب نابلس

واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 23084 مواطن، فيما وصل عدد المصابين إلى و58926، 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بالقطاع.