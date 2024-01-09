الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

قضف غزة
قضف غزة

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في اليوم الـ95 من عدوانها على غزة، وشن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، مع تنفيذ اقتحامات واعتقالات واشتباكات مع المقاومين في الضفة الغربية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من سكان القطاع إلى الجنوب.

وبحسب وسائل الإعلام الفلسطينية، فإن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى، بالتزامن مع اقتحام قواته عدة مدن وبلدات في الضفة الغربية.

 

 وفيما يلي أبرز تطورات الأحداث في غزة والضفة الغربية خلال الـ24 ساعة الماضية:

 

  • قصف استمر نصف ساعة على المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس.
  • قصف وسط  وغرب خان يونس وسط إطلاق مكثف لقنابل الإنارة.
  • إطلاق قنابل إنارة بأجواء محيط مستشفى غزة الاوروبي شرق خان يونس
  • قصف منزلا لعائلة نصر الله شرق رفح.
  • قصف منزلا سكنيا غرب مخيم النصيرات، أسفر عن استشهاد مواطن وإصابة آخرون.
  • استمرار القصف الجوي والمدفعي على دير البلح وسط قطاع غزة.
txt

سفير فلسطين بالأمم المتحدة يتحدث عن دور المحكمة الدولية فى مواجهة الاحتلال

 

اقتحامات واعتقالات واشتباكات بالضفة الغربية المحتلة

  • اقتحام مدينة قلقيلية واعتقال 4 شبان.
  • اقتحام مخيم نور شمس وسط اندلاع اشتباكات مع المقاومين.
  • اعقال الأسيرين المحررين محمد حسن ووالده ماجد حسن بعد مداهمة منزلهما في حي عين مصباح بمدينة رام الله.
  • اقتحام بلدات قطنّة والقبيبة وبيت سوريك شمال غرب القدس المحتلة.
  • اقتحام مدينة رام الله ومداهمة حي عين مصباح وحي الطيرة وبلدة دورا القرع شمالًا، وإطلاق النار؛ ما أسفر عن إصابة شاب بالرصاص.
  • اقتحام بلدة يعبد جنوب غرب مدينة جنين.
  • اقتحام بلدتي عزون وكفر قدوم شرق قلقيلية، مع الدفع بتعزيزات عسكرية جديدة تجاه الحاجز الجنوبي للمدينة.
  • اقتحام واسع لمخيم طولكرم وتدمير مداخله الفرعية، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة مع المقاومة في عدة محاور للمخيم.
  • اقتحام بلدة السموع وتخريب جدارية للشهداء في مخيم الفوار جنوب مدينة الخليل.
  • اقتحام حي جبل الطويل في مدينة البيرة ومداهمة منزلًا في المنطقة.
  • اقتحام قرية مادما جنوب نابلس

 واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 23084 مواطن، فيما وصل عدد المصابين إلى و58926، 70% من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة بالقطاع. 

الاحتلال غزة الضفة الغربية عشرات الغارات اليوم 95 اقتحامات اعتقالات قصف

مواد متعلقة

"تايم": أمريكا قادرة على إنهاء حرب غزة وإحلال السلام فى الشرق الأوسط

استشهاد 122 فلسطينيًا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على غزة

بلينكن يناقش حرب غزة وتوسع الناتو مع أردوغان في تركيا

الخلافات الداخلية تضع نتنياهو تحت ضغط.. والانقسامات تضرب جيش الاحتلال بسبب غزة

فايننشال تايمز: حلفاء نتنياهو ينقلبون عليه بعد فشله فى حرب غزة

موسكو: الولايات المتحدة تصفي حساباتها مع خصومها الجيوسياسيين بـ"الورقة الدينية"

رفض دولى واسع النطاق لاتفاق ميناء إثيوبيا ومحاولات انتهاك سيادة الصومال

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

الأكثر قراءة

عاجل.. استشهاد نجلى شقيق وائل الدحدوح فى قصف إسرائيلي استهدف سيارتهما برفح

اليوم.. افتتاح نادي جامعة حلوان بحضور وزيري التعليم العالي والشباب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 9-1-2023 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

البابا تواضروس يترأس قداس عيد الغطاس المجيد من الإسكندرية

الآن موعد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الثالثة والرابعة والخامسة

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9-1-2024 فى مصر بالقاهرة والإسكندرية وباقى المحافظات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم الـ95 العدوان.. قصف متواصل واقتحامات للمنازل واعتقالات في غزة والضفة

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان