جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

أعلن جيش الاحتلال ، اليوم، عن أن قواته عثرت على ممرات أنفاق ومختبر كيميائي لإنتاج الأسلحة ومواقع إطلاق مضادة للدبابات في غارة على منطقة شاهقة في وسط غزة.

وقال جيش الاحتلال إن العملية التي قادها اللواء 646 بالتعاون مع وحدة ياهالوم الهندسية الخاصة، استهدفت العديد من المباني الشاهقة التي "تستخدمها حماس كمواقع إطلاق"، مستهدفة الدبابات والطائرات المقاتلة الإسرائيلية.

وأضاف: "خلال العملية، تم العثور على منصات محملة بالصواريخ والعديد من فتحات الأنفاق في أنحاء الحي"، حسبما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست.

مختبر كيميائي لإنتاج الأسلحة

وادعى جيش الاحتلال أنه عثر أيضًا على مختبر كيميائي يستخدمه مقاتلو حماس لإنتاج الأسلحة.

وأشار إلى أن الأسلحة التي تم العثور عليها ومصادرتها، شملت بنادق قنص وقاذفات صواريخ آر بي جي وبنادق هجومية من طراز AK-47 ومسدسات.

وتابع: "وقامت قوات ياهالوم بتدمير نقاط مراقبة الإرهابيين والمباني المفخخة وممرات الأنفاق تحت الأرض كجزء من العملية".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العديد من مقاتلي المقاومة الفلسطينية قتلوا، على يد قوات الاحتلال خلال مداهمتها منطقة غزة، بينما تواصل القوات حربها على حماس في قطاع غزة.

حماس: فجرنا حقل ألغام في قوة صهيونية

في المقابل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قبل قليل، عبر منصة "تليجرام" أن مقاتليها تمكنوا من تفجير حقل ألغام مكوّن من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة 7 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق خان يونس.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي حتى أمس الخميس إلى أكثر من 22.5 ألف شهيدا، بالإضافة إلى نحو 58 ألف إصابة، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.