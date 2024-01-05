الجمعة 05 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

جيش الاحتلال: كشفنا مختبرا كيميائيا وأنفاقا فى غزة

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

أعلن جيش الاحتلال ، اليوم، عن أن قواته عثرت على ممرات أنفاق ومختبر كيميائي لإنتاج الأسلحة ومواقع إطلاق مضادة للدبابات في غارة على منطقة شاهقة في وسط غزة.

وقال جيش الاحتلال إن العملية التي قادها اللواء 646 بالتعاون مع وحدة ياهالوم الهندسية الخاصة، استهدفت العديد من المباني الشاهقة التي "تستخدمها حماس كمواقع إطلاق"، مستهدفة الدبابات والطائرات المقاتلة الإسرائيلية.

وأضاف: "خلال العملية، تم العثور على منصات محملة بالصواريخ والعديد من فتحات الأنفاق في أنحاء الحي"، حسبما نقلت صحيفة جيروزاليم بوست.

 

 

مختبر كيميائي لإنتاج الأسلحة

وادعى جيش الاحتلال أنه عثر أيضًا على مختبر كيميائي يستخدمه مقاتلو حماس لإنتاج الأسلحة. 

وأشار إلى أن الأسلحة التي تم العثور عليها ومصادرتها، شملت بنادق قنص وقاذفات صواريخ آر بي جي وبنادق هجومية من طراز AK-47 ومسدسات.

وتابع: "وقامت قوات ياهالوم بتدمير نقاط مراقبة الإرهابيين والمباني المفخخة وممرات الأنفاق تحت الأرض كجزء من العملية".

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن العديد من مقاتلي المقاومة الفلسطينية قتلوا، على يد قوات الاحتلال خلال مداهمتها منطقة غزة، بينما تواصل القوات حربها على حماس في قطاع غزة.

حماس: فجرنا حقل ألغام في قوة صهيونية

 

في المقابل، أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، قبل قليل، عبر منصة "تليجرام" أن مقاتليها تمكنوا من تفجير حقل ألغام مكوّن من 3 عبوات مضادة للأفراد في قوة صهيونية راجلة مكونة 7 جنود وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة خزاعة شرق خان يونس.

وبلغت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع منذ 7 أكتوبر الماضي حتى أمس الخميس إلى أكثر من 22.5 ألف شهيدا، بالإضافة إلى نحو 58 ألف إصابة، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

 

جيش الاحتلال الإسرائيلي مختبر كيميائي انفاق غزة حماس

الأكثر قراءة

عاجل.. فرمان جديد من كولر للاعبى الأهلى قبل العودة للتدريبات

قصة مسلسل حالة خاصة.. مواعيد عرض الحلقة الـ 3 و4 وأبرز أبطاله

خلال دقائق.. موعد صلاة الجمعة اليوم في محافظات مصر

وزير المالية: الحكومة ملتزمة بزيادة الأجور بصورة مستمرة لتخفيف الأعباء عن المواطنين

مواعيد عرض مسلسل حالة خاصة الحلقة الـ3 و4 وكواليس المسلسل

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 5 يناير 2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاشور

مصر.. باب العرب وملاذ المغتربين

جرجس شكرى

صاحب الرسالة.. لويس عوض.. محطات من رحلة مفكر شجاع

د. محمد عفيفي

السادات والسينما

وائل لطفي

دم درامى جديد

خالد حريب

ما بعد الموسوى والعارورى

ماجد حبته

وفدان من الكونجرس

علي سعدة

تمخض الجبل فولد فأرًا

د. سلوى جودة

الفنان أحمد عبدالكريم وفلسفة الطبيعة والمحاكاة

صور

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

فى حب مصر.. أطفال وسيدات يرفعون أعلام مصر بثالث أيام الانتخابات

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: نتنياهو وحكومته يتعمدون استبدال جريمة التهجير القسري بـ"الهجرة الطوعية"

الاحتلال الإسرائيلي يشق طرقا استعمارية على أراضي "مسافر يطا"

أبوردينة: استمرار العدوان على غزة والضفة لن يجلب الأمن والاستقرار