الاحتلال: إغراق الأنفاق بالمياه فكرة جيدة.. وجميع قيادات حماس مستهدفة

زعم رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، "أن إغراق أنفاق المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة بالمياه فكرة جيدة، مشيرًا إلى أن قيادات حماس مستهدفة وسنصل إليها"، على حد تعبيره.

وتأتي تصريحات هاليفي تعليقًا على تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، التي نقلت عن مسئولين أمريكيين قولهم إن إسرائيل أقامت نظامًا كبيرًا من المضخات قد يستخدم لغمر الأنفاق التي تستخدمها حركة حماس أسفل قطاع غزة.

وزعمت قوات الاحتلال في وقت سابق، أنها عثرت على أكثر من 800 من فتحات الأنفاق في قطاع غزة منذ بدء العملية البرية الحالية.

وفي وقت سابق، زعم هاليفي أن "قواته سيطرت على معاقل عدة لحركة حماس وقضت على عدد كبير من قادتها وعززت إنجازاتها في شمالي القطاع في الأيام الأخيرة".

وأضاف أن القوات انتقلت للمرحلة الثالثة من العملية البرية وبدأت العمل ضد معاقل حماس جنوبًا، وباتت تحاصر خان يونس، على حد قوله.