الإثنين 08 يناير 2024
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سفير فلسطين بالأمم المتحدة يتحدث عن دور المحكمة الدولية في مواجهة الاحتلال

السفير إبراهيم خريشة
السفير إبراهيم خريشة

أعرب السفير إبراهيم خريشة، سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة، عن تفاؤله بأن تصدر المحكمة الدولية قرارا يلزم إسرائيل بوقف النار وإدخال المساعدات وفك الحصار عن الشعب الفلسطيني، ويدينها بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.

وقال خريشة في مداخلة هاتفية من جنيف مع الإعلامية  قصواء الخلالي في برنامج "في المساء مع قصواء" على قناة "CBC"، إنه يتابع باستمرار مع المنظمات الدولية الإنسانية مثل منظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، لكنها تواجه صعوبات في تنفيذ مهامها بسبب عراقيل الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف أنه يتوقع أن تبدأ المحكمة الدولية يوم الخميس في الاستماع إلى مرافعات الدول الأعضاء في القضية الفلسطينية، وأن تصدر قرارا يحمي الشعب الفلسطيني من العنف والتحريض الإسرائيلي، ويفتح الباب أمام متابعة القضية قانونيا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.

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