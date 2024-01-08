وزير التنمية الفلسطينى: مليون و600 ألف نازح إلى رفح الفلسطينية فى مساحة ضيقة

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الحرب المعلنة على قطاع غزة ليست ضد المقاومة الفلسطينية، وإنما ضد الشعب الفلسطيني كله؛ لمنعه من تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة.

وأضاف مجدلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة cbc، أن هناك مليونا و600 ألف نازح إلى رفح الفلسطينية في مساحة ضيقة من الأرض، الأمر الذي يسبب معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني.



وأشار مجدلاني إلى زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) إلى القاهرة، التي تأتي في إطار التشاور بين الرئيسين، ولها أهمية استثنائية في ظل زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة.