الإثنين 08 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

توك شو

وزير التنمية الفلسطينى: مليون و600 ألف نازح إلى رفح الفلسطينية فى مساحة ضيقة

أحمد مجدلاني
أحمد مجدلاني

قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، إن الحرب المعلنة على قطاع غزة ليست ضد المقاومة الفلسطينية، وإنما ضد الشعب الفلسطيني كله؛ لمنعه من تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة.

وأضاف مجدلاني، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المُذاع عبر قناة cbc، أن هناك مليونا و600 ألف نازح إلى رفح الفلسطينية في مساحة ضيقة من الأرض، الأمر الذي يسبب معاناة كبيرة للشعب الفلسطيني.
 

وأشار مجدلاني إلى زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبومازن) إلى القاهرة، التي تأتي في إطار التشاور بين الرئيسين، ولها أهمية استثنائية في ظل زيارة وزير الخارجية الأمريكي للمنطقة.

أحمد مجدلانى وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني منظمة التحرير غزة قطاع غزة الحرب المقاومة الفلسطينية الشعب الفلسطيني قصواء الخلالي في المساء مع قصواء رفح نازح محمود عباس أبو مازن زيارة الرئيس الفلسطيني زيارة وزير الخارجية الامريكي

الأكثر قراءة

القسام: استهداف ناقلة جنود إسرائيلية والإجهاز على قوة خاصة

استقالة رئيسة وزراء فرنسا إليزابيث بورن

قرار مفاجئ بشأن اجتماع مجلس إدارة الزمالك الليلة

بايدن: أعمل مع الحكومة الإسرائيلية لدفعها إلى الخروج من غزة

الأهلى يعلن تعاقده مع الفلسطينى وسام أبوعلى

الزمالك لأ.. مصادر تكشف شروط بيراميدز لرحيل رمضان صبحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

أحمد الصغير

إنه وائل الدحدوح..!

حسين دعسة

الأردن ملكًا وحكومة فى مواجهة مع محاور جولة بلينكن بالمنطقة

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

هيئة الأسرى: معتقلات سجن الدامون يتعرضن لعقوبات مشددة

مسيرة إسرائيلية تستهدف سيارة فى قرية حدودية جنوب لبنان

اليوم الـ94 من العدوان.. 73 شهيدًا و99 جريحًا خلال الـ24 ساعة الماضية