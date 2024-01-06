استشهاد 122 فلسطينيًا خلال الـ24 ساعة الماضية جراء عدوان الاحتلال الإسرائيلى على غزة

أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم، عن استشهاد 122 فلسطينيًا في هجمات إسرائيل على قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى 22722 شخصًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي: إن الجيش الإسرائيلي "ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 122 شهيدًا و256 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت: أنه بذلك "ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 22722 شهيدًا و58166 إصابة بجروح مختلفة منذ السابع من أكتوبر الماضي".

في السياق، أعلنت وزارة الصحة والمكتب الإعلامي الحكومي في غزة عن حملة لحصر أسماء القتلى والمفقودين، الذين لم تتمكن الأطقم الطبية من إحصائهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وحثت الوزارة ذوي المفقودين والقتلى في قطاع غزة ممن لم يتم إبلاغ الجهات الرسمية بأسمائهم على تعبئة البيانات الخاصة بهم على رابط إلكتروني جرى تخصيصه لهذا الغرض.

حصيلة ضحايا اليوم الـ92 من العدوان

هذا، وواصلت قوات الاحتلال الصهيوني لليوم الـ92 تواليًا شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية، مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل في إطار جريمة الإبادة الجماعية، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.

وأفادت وسائل الإعلام الفلسطينية بأن طائرات الاحتلال ومدفعيته واصلت غاراتها وقصفها العنيف اليوم السبت، على أرجاء متفرقة من قطاع غزة، مستهدفة منازل وتجمعات ومنشآت وشوارع، موقعة مئات الشهداء والجرحى.

وعلى صعيد العملية البرية، أشارت وسائل الإعلام إلى أن قوات الاحتلال واصلت توغلاتها في عدة محاور بالقطاع، وسط اشتباكات ضارية تشهدها تلك المناطق.

وقال المركز الفلسطيني للإعلام إن قوات الاحتلال نفذت جرائم مروعة داخل مناطق التوغل، تشمل إعدامات ميدانية ومداهمة منازل ومنشآت ونهبها وتدميرها، وحصار آلاف المواطنين في منازلهم وحرمانهم من التزود بالطعام أو الماء أو الخدمات الصحية، وهناك إصابات وشهداء في المنازل والشوارع، ولا تستطيع الطواقم الطبية انتشالهم. كما نفذت قوات الاحتلال عمليات اعتقال عشوائية ضد المواطنين تتخللها عمليات تنكيل واسعة.