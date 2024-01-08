فادي عكوم: ما تقوم به إسرائيل في لبنان هروب سياسي

قال فادي عكوم، الكاتب الصحفي اللبناني، إن قواعد الاشتباك في الجنوب اللبناني ثابتة ولم تتحرك، على الرغم من عمليات الاغتيال التي تقوم بها إسرائيل ضد قادة حماس وحزب الله.

وأضاف "عكوم" خلال مداخلة لبرنامج "من مصر" والمذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن حزب الله يقوم على التسلسل الثنائي، مشيرًا إلى أنه تم اغتيال وسام طويل اليوم، سيحل محله الرجل الثاني.

ونوه بأن الطرفين لا يستطعان فاتورة الحرب، فإسرائيل لا تستطيع فتح جبهة جديدة للحرب، وحزب الله يعلم أن الدخول في هذه الحرب سيقلب عليه الطاولة في الداخل اللبناني.

وأشار "عكوم"، إلى أن ما تقوم به إسرائيل في لبنان هروب سياسي ليس إلا، مضيفًا أن هناك طرف أساسي ورئيسي وهي إيران، التي تقود حزب الله في هذه الحرب.