متحدث الوزراء: مصر تسعى لرعاية "ضيوف الدولة" وتقنين أوضاعهم

قال المستشار محمد الحمصاني، متحدث مجلس الوزراء، إن الدولة تسعى لتحديد التكاليف التي تتحملها الدولة، مقابل الخدمات المقدمة لـ"اللاجئين"، أو كما وصفهم بـ"ضيوف الدولة".

وأشار "الحمصاني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع على فضائية "دي أم سي"، إلى أن الدور المصري في رعاية "ضيوف الدولة"، ومد يد العون لهم أمر يصب في صالح دول العالم، حيث سيتم إصدار بطاقات مميكنة يمكن استخدامها من قبل الضيوف في التعاملات، موضحًا أن الغرض ليس فرض أعباء جديدة على الضيوف المقيمين في مصر.

ونوه متحدث مجلس الوزراء، بأنه على المؤسسات الدولية الاضطلاع بدورها في رعاية "الضيوف" على غرار ما تقدمه الدولة المصرية، مضيفًا أن مصر تسعى لرعاية "ضيوف الدولة" وتقنين أوضاعهم ورصدهم لتسهيل حياتهم في المستقبل.