جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من سلاح الهندسة وإصابة آخرين

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، عن مقتل 4 جنود من سلاح الهندسة وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

وكانت "سرايا القدس" أعلنت، اليوم، عن استهداف آلية عسكرية لجيش الاحتلال بقذيفة "آر بي جي" شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

القسام تعلن استهداف آليات الجنود ودباباته في خان يونس

كما أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، عن استهداف جنود وآليات العدو المتوغلة جنوب مدينة خان يونس بقذائف الهاون.

وأضافت "القسام"، في بيان لها، أن عناصرها تمكنت من استهداف قوة راجلة بعبوة مضادة للأفراد "رعدية"، وإيقاعهم بين قتيل وجريح في منطقة بني سهيلا شرق خان يونس.

كما أوضحت القسام أنها نجحت في تدمير دبابة ميركفاه بقذيفة "الياسين 105"، واشتعال النيران فيها جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

بلينكن لـ نظيره الإسرائيلى: إبقاء أمل الدولة الفلسطينية حيًا فرصة لكسب جيرانكم العرب

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في أحدث مهمة له لكبح جماح الحرب في غزة، لنظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء: إنه لا تزال هناك فرصة لكسب قبول جيرانكم العرب، إذا قمتم بتمهيد الطريق إلى دولة فلسطينية قابلة للحياة.

وفي رحلته الرابعة إلى المنطقة منذ أكتوبر، في مسعى غير مثمر إلى حد كبير حتى الآن لإخماد العنف، قال "بلينكن" إنه سيشارك مع مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي ما سمعه خلال يومين من المحادثات مع الأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية.

وفي وقت سابق، صرّح "بلينكن" بأنه سيضغط على حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن "الحتمية المطلقة" لبذل المزيد لحماية المدنيين في غزة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إليهم، بينما صرّح رئيسه، جو بايدن، بأن واشنطن تضغط بهدوء على إسرائيل للبدء في سحب بعض قواتها.