رئيس الحكم المحلى فى إسرائيل: السكان فقدوا أمنهم الشخصى

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، اليوم الثلاثاء، أن رئيس مركز الحكم المحلي في إسرائيل، حاييم بيبس، أكد أن سكان إسرائيل فقدوا أمنهم الشخصي في جميع أنحاء البلاد، وليس فقط في الغلاف.

وتابع بيبس: "لقد تغير الواقع وكذلك تغير مفهوم الأمن"، مشددًا على أنه لن يكون هناك انتعاش للاقتصاد دون الأمن الشخصي.

كما انتقد رئيس مركز الحكم المحلي سلوك الحكومة، قائلًا: "لم يتم فهم الاحتياجات لفترة طويلة جدا، وليس من اليوم، في 7 أكتوبر، كانت السلطات المحلية من أوائل الجهات التي تعافت، وكنا أول من أعاد الاقتصاد".

إسرائيل تكشف للإدارة الأمريكية موعد إنهاء حرب غزة

وكشفت إسرائيل للإدارة الأمريكية عن أنها تتطلع لإنهاء المرحلة الأخيرة من حرب غزة بحلول نهاية الشهر الحالي، حيث أكدت أن جيشها بدأ يتحول من حملة برية وجوية واسعة النطاق في قطاع غزة إلى مرحلة أكثر استهدافا في حربها ضد حماس، وقد أخبر المسئولون الإسرائيليون نظراءهم الأمريكيين بشكل خاص بأنهم يأملون في انتهاء المرحلة الانتقالية بحلول نهاية الشهر الحالي، حسبما قال مسئولون في الإدارة الأمريكية.

وحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فإن الكشف الإسرائيلي عن موعد انتهاء الحرب يأتي في الوقت الذي كان من المتوقع فيه أن يقوم وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، بزيارة إسرائيل للضغط على المسئولين هناك لتقليص حملتهم في غزة، ومنع الحرب من الانتشار في جميع أنحاء المنطقة، لا سيما في أعقاب غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل قيادي كبير في حركة حماس، واستهداف قيادي بارز آخر في حزب الله.

وقال الأدميرال دانييل هاجاري، كبير المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، إن المرحلة الجديدة من الحملة تضمنت عددًا أقل من القوات والغارات الجوية، بينما قال مسئولون أمريكيون إنهم يتوقعون أن تعتمد العملية الانتقالية بشكل أكبر على المهام الدقيقة التي تقوم بها مجموعات أصغر من قوات النخبة الإسرائيلية، التي ستتحرك داخل وخارج المراكز السكانية في قطاع غزة للعثور على قادة حماس وقتلهم، وإنقاذ المحتجزين، وتدمير الأنفاق.