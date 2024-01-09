الثلاثاء 09 يناير 2024
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جيش الاحتلال يُعلن ارتفاع قتلاه فى غزة إلى 9 جنود اليوم الثلاثاء

جيشا الاحتلال الصهيونى
جيشا الاحتلال الصهيونى

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، عن مقتل 5 من جنوده في وسط قطاع غزة، ما يرفع عدد القتلى اليوم إلى 9 جنود وضباط، بحسب ما أفادت به قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

ارتفاع حصيلة الجنود القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي

وأشار جيش الاحتلال، إلى ارتفاع حصيلة الجنود القتلى منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 514 بينهم 180 قتلوا منذ بدء العملية البرية في غزة.

ونوه جيش الاحتلال، بأن 1042 جنديًا إسرائيليًا أصيبوا منذ بدء العملية البرية في غزة، بينهم 228 إصابتهم خطرة.

جيش الاحتلال غزة قطاع غزة وسط قطاع غزة مقتل 5 جنود إضافيين

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