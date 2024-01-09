الإعلام العبرى: انفجار طائرة انتحارية بالجليل الأعلى

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار طائرة انتحارية في الجليل الأعلى.

وذكرت صحيفة هآرتس، مساء اليوم الثلاثاء، أن 80 مبنى من أصل 155 مبنى داخل مستوطنة المنارة تضررت جراء الصواريخ المضادة للدروع التي أطلقها حزب الله منذ 8 أكتوبر الماضي.

وأضافت الصحيفة أن 120 مبنى في مستوطنة المطلة تعرضت لأضرار، جراء الصواريخ المضادة للدروع التي أطلقها حزب الله.

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديًا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل تسعة من جنوده، ستة منهم في انفجار وقع وسط قطاع غزة، وثلاثة خلال معارك ضارية في جنوب القطاع، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 185 منذ بدء العملية البرية في أواخر أكتوبر و519 منذ بدء العدوان في السابع من الشهر نفسه.

وقال جيش الاحتلال، إن جنود الاحتياط الستة، وجميعهم مهندسون قتاليون، قتلوا أمس الإثنين، عندما انفجرت عبوات ناسفة كانت مخصصة لـ"هدم نفق في مخيم البريج للاجئين وسط غزة"، وفق ادعائه.

وأوضح جيش الاحتلال أن القتلى الستة هم: الرقيب الدرجة الأولى (احتياط) غافرييل بلوم، جندي احتياط يبلغ من العمر 27 عامًا من بيت شيمش؛ الرقيب الرئيسي (احتياط) عميت موشيه شاحر، 25 عامًا، من رمات يوحنان؛جندي (احتياط) دينيس كروخمالوف فيكسلر، 32 عامًا، من بئر السبع؛ جندي (احتياط) رون إفريمي، 26 عامًا، من هود هشارون؛ الرقيب الرئيسي (احتياط) روي أبراهام ميمون، 24 عامًا، مسعف من العفولة، والرقيب الرائد (احتياط) عكيفا ياسينسكي، 35 عامًا، من رمات غان.

وسبق، وأعلن حزب الله عن مقتل أحد عناصره في غارة استهدفت سيارته في مدينة "الغندورية"، جنوب لبنان.

من جانبها، أشارت إيمان جبور، مراسلة "الغد الإخبارية"، من الجليل الأعلي في لبنان، إلى أنه منذ قليل تم استهداف سيارة جديدة بمدية "خربة سلم"، ويجري العمل لمعرفة هوية من كان يقودها.