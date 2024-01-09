الثلاثاء 09 يناير 2024
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الدستور بودكاست
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
el captain studio dostor paper الدستور
بودكاست

عالم

الإعلام العبرى: انفجار طائرة انتحارية بالجليل الأعلى

انفجار طائرة مسيرة
انفجار طائرة مسيرة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، عن وقوع انفجار طائرة انتحارية في الجليل الأعلى.

وذكرت صحيفة هآرتس، مساء اليوم الثلاثاء، أن 80 مبنى من أصل 155 مبنى داخل مستوطنة المنارة تضررت جراء الصواريخ المضادة للدروع التي أطلقها حزب الله منذ 8 أكتوبر الماضي.

txt

حزب الله يستهدف موقع "حانيتا" الإسرائيلى

وأضافت الصحيفة أن 120 مبنى في مستوطنة المطلة تعرضت لأضرار، جراء الصواريخ المضادة للدروع التي أطلقها حزب الله.

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديًا

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل تسعة من جنوده، ستة منهم في انفجار وقع وسط قطاع غزة، وثلاثة خلال معارك ضارية في جنوب القطاع، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 185 منذ بدء العملية البرية في أواخر أكتوبر و519 منذ بدء العدوان في السابع من الشهر نفسه.

وقال جيش الاحتلال، إن جنود الاحتياط الستة، وجميعهم مهندسون قتاليون، قتلوا أمس الإثنين، عندما انفجرت عبوات ناسفة كانت مخصصة لـ"هدم نفق في مخيم البريج للاجئين وسط غزة"، وفق ادعائه.

وأوضح جيش الاحتلال أن القتلى الستة هم: الرقيب الدرجة الأولى (احتياط) غافرييل بلوم، جندي احتياط يبلغ من العمر 27 عامًا من بيت شيمش؛ الرقيب الرئيسي (احتياط) عميت موشيه شاحر، 25 عامًا، من رمات يوحنان؛جندي (احتياط) دينيس كروخمالوف فيكسلر، 32 عامًا، من بئر السبع؛ جندي (احتياط) رون إفريمي، 26 عامًا، من هود هشارون؛ الرقيب الرئيسي (احتياط) روي أبراهام ميمون، 24 عامًا، مسعف من العفولة، والرقيب الرائد (احتياط) عكيفا ياسينسكي، 35 عامًا، من رمات غان.

وسبق، وأعلن حزب الله عن مقتل أحد عناصره في غارة استهدفت سيارته في مدينة "الغندورية"، جنوب لبنان.

من جانبها، أشارت إيمان جبور، مراسلة "الغد الإخبارية"، من الجليل الأعلي في لبنان، إلى أنه منذ قليل تم استهداف سيارة جديدة بمدية "خربة سلم"، ويجري العمل لمعرفة هوية من كان يقودها.

طائرة انتحارية الجليل الأعلى مستوطنة المنارة حزب الله قتلى جيش الاحتلال جيش الاحتلال

مواد متعلقة

رئيس الوزراء الفلسطينى: يجب وقف العدوان على شعبنا وخلق مسار سياسى لإنهاء الاحتلال

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود من سلاح الهندسة وإصابة آخرين

رئيس الحكم المحلى فى إسرائيل: السكان فقدوا أمنهم الشخصى

الخارجية الفلسطينية: دعس شهيد طولكرم انحطاط أخلاقى

القوات المسلحة السودانية: الدعم السريع أشعلت النار فى برج مصرف الساحل والصحراء بالخرطوم

حماس: الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين شرط لإطلاق سراح أسرى الاحتلال

إسماعيل هنية: العدو فشل فى تحقيق أهدافه بالحرب "رغم المذابح"

الاحتلال الإسرائيلى يشن قصفًا على عدد من البلدات جنوب لبنان

الأكثر قراءة

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

قبل محاكمتها بالعدل الدولية.. ماذا دار في اجتماع بلينكن وقادة إسرائيل المغلق؟

بسبب "قلبه".. نكشف خطوة الأهلى الأخيرة قبل ضم وسام أبوعلى

طنطا يهزم القناة بهدف عبد الرحمن الدح ويصل للنقطة 25 في دوري المحترفين

اعترافات المتهمين بسرقة شركة اتصالات في حدائق القبة

أزمة تهدد انتقال محمد عبد الغني إلى البنك الأهلي في يناير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

فلسطين التى ألهتنا عن السودان!

حسين دعسة

جيش الحرب على غزة، بدأ "المرحلة الثالثة".. وكأن العالم ينتظر المرحلة الأسوأ!

أحمد الصغير

من (أوليفر كرومويل) إلى (تونى بلير).. ملف بريطانيا الأسود فى دراما فلسطين!

ماجد حبته

قمة مصرية فلسطينية جديدة

وائل لطفي

الإفريقى الذى أحب مصر

عبدالوهاب داود

قبل أن تكتب روايتك الأولى

مدحت بشاى

ميلاد مجيد ورسالة حب ومواطنة

مؤمن المحمدي

ما تتحسبش كدا يا صاحبى

صور

الرئيس السيسى يتفقد تدريبات المنتخب الوطنى لكرة القدم باستاد المدينة الأوليمبية

أيام البهجة.. شوارع شبرا مصر تتزين بهدايا أعياد الميلاد المجيد

جماهير الأهلى تزحف نحو «الجوهرة» لمؤازرة المارد الأحمر أمام اتحاد جدة

محطة تل أبيب

المزيد

تحذيرات أمنية عاجلة لنتنياهو وتصعيد خطير.. ماذا يحدث فى الضفة الغربية؟

ارتفاع قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلى فى غزة إلى 519 جنديا

أسرار تراجع إسرائيل عن شن عملية في المنطقة الحدودية لغزة مع مصر