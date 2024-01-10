الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

تمارا حداد: جولة بلينكن فى الشرق الأوسط لإيجاد حل لحرب غزة

بلينكن
بلينكن

يزور، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الضفة الغربية المحتلة، كما سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقالت الكاتبة الفلسطينية تمارا حداد: واضح تمامًا أن جولة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن للشرق الأوسط لها علاقة نحو إيجاد مخرج للحرب في قطاع غزة، حيث إن إسرائيل حتى اللحظة لم تحقق أي إنجاز أمني أو عسكري في حربها على القطاع، وإطالة أمد الحرب يعني فتح جبهات أخرى وتوسيع نطاق الحرب الحالية التي على القطاع، وهذا ما لا تريده أمريكا، لذا تبحث إيجاد مخرج عبر تواصلها مع الدول التي زارتها لإيجاد مخرج حول وقف إطلاق النار وأيضًا من يحكم القطاع بعد اليوم التالي للحرب على القطاع، بجانب حل معضلة إعادة إعمار القطاع.

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مساعٍ لإعادة ترسيخ المفاوضات

وأضافت حداد، في تصريحات خاصة لـ"الدستور": لذا هناك مساعٍ الآن حول إعادة ترسيخ المفاوضات حول ترسيخ هدنة إنسانية لفترة مؤقتة إلى حين الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار، بحيث يخرج كلا الطرفين، سواء المقاومة أو الاحتلال، من المأزق الحالي الذي بات ضمن حرب الاستنزاف، وهذا ينعكس سلبيًا على الطرفين، نظرًا أن الخسائر البشرية والاقتصادية على إسرائيل وصلت إلى حدود صعبة، كما أن الحرب عليها تداعيات سلبية على الوضع الإنساني الأصعب على قطاع غزة.

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وتابعت حداد: "لذا هناك وفد إسرائيلي قد يذهب إلى القاهرة، لمناقشة هدنة وإخراج المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، وهذا إشارة إلى الرجوع لمصر لترسيخ مفاوضات جادة وإعادة الثقة بين الأطراف المعنية، حتى يتم ترسيخ هدنة فعلية على أرض الواقع، ثم الوصول إلى وقف إطلاق النار شامل بين الجميع، وإيجاد تسوية سياسية شاملة مستقبلية، وحل معضلة القطاع من كل النواحي".

بلينكن الضفة الغربية الرئيس الفلسطيني قطاع غزة وقف إطلاق النار إسرائيل

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