بلينكن في الضفة الغربية ويلتقي محمود عباس اليوم

يزور اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الضفة الغربية المحتلة كما سيلتقي الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

جولة بلينكن

وتأتي زيارة بلينكن لإسرائيل والأراضي الفلسطينية ضمن جولة جديدة هى الرابعة له في المنطقة منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.

والتقى بلينكن في تل أبيب الثلاثاء عددا من المسؤولين الإسرائيليين، يتقدمهم رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت.

وقال وزير الخارجية الأميركي في مؤتمر صحفي "ندرك أن مواجهة عدو يتخفى بين السكان المدنيين ويحتمي في المدارس والمستشفيات لإطلاق النار، يجعل الأمور بالغة الصعوبة. لكن الثمن الذي يدفعه المدنيون يوميا (في قطاع غزة)، لا سيما الأطفال، باهظ جدا".

أكسيوس: كبير مستشارى بايدن زار قطر" سرًا" لبحث مفاوضات تبادل المحتجزين فى غزة

والتقى بريت ماكغورك، كبير مستشاري الرئيس الأميركي لشئون الشرق الأوسط، في الدوحة، أمس الثلاثاء، رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، وناقشا التوترات الإقليمية والجهود المبذولة لضمان إطلاق سراح المحتجزين في غزة، حسب مصدر أمريكي ومصدرين آخرين مطلعين لموقع أكسيوس الأمريكي.

الحرب في غزة

وقال التقرير إن قطر حليف رئيسي للولايات المتحدة في المنطقة وتساعد إدارة بايدن في الجهود المبذولة لإطلاق سراح المحتجزين الذين تحتجزهم حماس، كما أنها تنقل رسائل إلى إيران والحوثيين في اليمن لمحاولة تهدئة التوترات الإقليمية.

وقال أكسيوس إن البيت الأبيض والحكومة القطرية أبقيا الرحلة بعيدة عن الأضواء، ولم يعلنا عن زيارة ماكغورك، ولم يصدرا بيانا عن لقائه رئيس الوزراء القطري.

وتحاول قطر، مع مصر، التوسط بين إسرائيل وحماس بشأن صفقة محتجزين جديدة. ومن بين المحتجزين الذين ما زالوا محتجزين في غزة عدة أمريكيين.

وقدمت إسرائيل وحماس مقترحات للتوصل إلى اتفاق لكن لا تزال هناك فجوات واسعة.

واستؤنفت المفاوضات في وقت سابق من هذا الأسبوع بعد أن علقت حماس المحادثات لعدة أيام بسبب قتل إسرائيل مسئول حماس صالح العاروري في بيروت، وفقا لمصادر مطلعة على هذه القضية.