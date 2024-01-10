الأربعاء 10 يناير 2024
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عالم

"النازيون الجدد".. عضو الكنيست نسيم فتوري يجدد دعوته لإحراق غزة

غزة
غزة

كرر عضو الكنيست اليميني المتطرف من حزب الليكود، الذي يشغل أيضًا منصب نائب رئيس الكنيست، نسيم فتوري دعوته لإحراق غزة قبل يوم من جلسة استماع إسرائيلية في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية بشأن اتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

 احرقوا غزة الآن

وقال عضو الكنيست نسيم فتوري لراديو هاكول برامة،  إنه غير نادم على تغريدة له في شهر نوفمبر بعنوان “أحرقوا غزة الآن”، والتي أثارت إدانة واسعة النطاق وتسببت في حظره مؤقتا من الفيسبوك وقال  "أنا  اجدد كلماتي". “من الأفضل حرق المباني بدلًا من إلحاق الأذى بالجنود. لا يوجد أبرياء هناك".

واعتبر نسيم فتوري أن جيش الاحتلال الإسرائيلي نجح في إجلاء المدنيين الأبرياء من شمال غزة وقال: "بقي مائة ألف ليس لدي أي رحمة لمن ما زالوا هناك ونحن بحاجة إلى القضاء عليهم".

يذكر أنه من بين القضايا التي استشهدت بها جنوب أفريقيا في قضيتها ضد إسرائيل هي أنها لم تتحرك لمعاقبة الذين يحرضون على الإبادة الجماعية، بما في ذلك قائمة طويلة من التصريحات الصادرة عن مسؤولين إسرائيليين كبار – بما في ذلك فاتوري – والتي زعمت أنها دليل على أن القدس تعتزم تنفيذ عمليات إبادة جماعية. الإبادة الجماعية في غزة.

واشنطن بوست: زيارة بلينكن لإسرائيل كشفت انقسامات وخلافات حادة

وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، لمنطقة الشرق الأوسط للمرة الرابعة وتحديدًا لإسرائيل كشفت عن وجود خلافات حقيقية بين الحلفاء، وتحديدًا حول الطريقة التي تتعامل بها دولة الاحتلال الإسرائيلي مع الفلسطينيين واستمرار حرب غزة.

ووفقًا لصحيفة واشنطن بوست، فإن كلا الجانبين لهما وجهات نظر مختلفة حول عودة الفلسطينيين لديارهم في شمال قطاع غزة، فضلًا عن الخلاف بينهما حول عائدات الضرائب التي تجمعها إسرائيل، حيث تصر واشنطن على عودة عائدات الضرائب لفلسطين.

يأتي هذا بعد ما تعهد وزير المالية الإسرائيلي اليميني، بتسلئيل سموتريتش، بعدم تحويل أي أموال ضرائب إلى السلطة الفلسطينية، طالما بقي في هذا المنصب.

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