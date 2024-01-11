الخميس 11 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ممثل جنوب إفريقيا: مستقبل الفلسطينيين فى قطاع غزة سيتوقف على قرار المحكمة

ممثل جنوب إفريقيا
ممثل جنوب إفريقيا

قال ممثل جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية: إننا شهدنا نكبة الفلسطينيين منذ عام 1948 وممارسات الاحتلال في التهجير والتجويع، ومنعهم من حقوقهم المعترف بها دوليا لتحديد المسير والعودة كلاجئين إلى بيوتهم، وممارسة العنف بكافة أشكاله المختلفة ضد الشعب الفلسطيني وإفلات الاحتلال من العقاب دائما.

 السياسات الإسرائيلية تُخضع الشعب الفلسطينى لنظام فصل عنصرى 

وتابع، خلال كلمته أمام محكمة العدل الدولية، أن النظام والسياسات الإسرائيلية تُخضع الشعب الفلسطيني لنظام فصل عنصري منذ عقود طويلة وانتهاك لحقوق الإنسان، وتكثيفها من الجرائم الإنسانية في فلسطين، لافتًا إلى أن مستقبل الفلسطينيين في قطاع غزة سيتوقف على قرار المحكمة.

 إسرائيل فرضت حصارًا على قطاع غزة وُصف بأنه قـتل صامت

وأوضح أن إسرائيل فرضت حصارا على قطاع غزة وُصف بأنه قـتل صامت، خاصة أن النظام الإسرائيلي يتبع سياسة الفصل العنصري بحق الفلسطينيين في غزة وينتهك حقوق الإنسان، مرتكبًا أعمال إبادة جماعية غير مسبوقة بحق الفلسطينيين.

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