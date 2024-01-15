قوات الاحتلال تقتحم حى المصايف فى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية

عرضت فضائية الغد الإخبارية خبرًا عاجلًا يفيد بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي المصايف في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية.

وفي وقت آخر، اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، الأسير المحرر جاد نصر الريماوي أثناء عمله في قرية جفنا، كما داهمت عدة منازل في البلدة، عرف منها منزلا المعتقلين مازن رضوان الريماوشي؛ حيث اعتدت على شقيقه بالضرب، ومجدي حسين الريماوي، حيث سرقت مبلغًا من المال من المنزل، وعاثت خرابًا فيهما.

يُذكر أن الأسير الريماوي اعتقل في عام 2014، وأمضى 8 سنوات في سجون الاحتلال قبل أن يفرج عنه في عام 2022.