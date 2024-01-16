رئيس مياه أسيوط: مبادرة "حياة كريمة" غيرت شكل القرى للأفضل

أكد المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن مبادرة حياة كريمة غيرت القرى للأفضل، فعملت على استهداف طبقة معينة من الشعب المصري، والتي كانت محرومة من أبسط الحقوق مثل: الصرف الصحي والمياه والغاز والكهرباء وغيره.

وأضاف "الشرقاوي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر "القناة الأولى"، أن محافظة أسيوط لديها 11 مركز، المرحلة الأولى دخلت 7 مراكز بواقع 149 قرية، وباقي أربعة مراكز، وهناك مركزين فى المرحلة الثانية من المبادرة.

وتابع المهندس على الشرقاوي، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، أن المرحلة الأولي من المبادرة قامت بمجهود كبير جدا، لافتا إلى أن المحافظة كان لها الحظ الأكبر فى هذه المبادرة.

وأوضح رئيس الشركة، أن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، والتي تنفذها الشركة، تضم تركيب وصلات منزلية وتدعيم ورفع كفاءة خزانات مياه الشرب والصرف الصحي بقري مركز الفرافرة بالوادي الجديد؛ وتأتي بتوجيهات من القيادة السياسية وتحت رعاية المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس الإدارة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والتي بدأت بإجراء معاينة للقرى بمركز الفرافر، وعمل حصر بها ولقاء مع أهالي المنطقة لتقديم خدمات مياه شرب وصرف صحى، واقتراحات لبدائل الحلول تتناسب مع طبيعة المكان.