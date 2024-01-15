الثلاثاء 16 يناير 2024
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يسرى عبدالله لـ"الشاهد": نحتاج لمبادرة ثقافية على غرار "حياة كريمة" (فيديو)

يسري عبدالله
يسري عبدالله

قال يسري عبدالله، أستاذ الأدب والنقد الحديث بجامعة حلوان: "المبادرات الرئاسية هي جزء من الأسس التي أثارتها الجمهورية الجديدة، مثل مبادرات الصحة و"حياة كريمة"، التي ساهمت كثيرا في حل العديد من المشكلات التي تؤرق المجتمع المصري.

وأضاف، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، مع الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "فكرة المبادرات جاءت بسبب أن السياق العام لا يسمح بالإصلاح، لذا تعمل الدولة على إصلاح أمر معين أولا ثم التفرع إلى أشياء أخرى، لأنه من غير الطبيعي إصلاح قطاع الصحة بأكمله في مهمة واحدة".

وتابع: "المجتمع المصري يحتاج حاليا إلى مبادرة رئاسية في قطاع الثقافة على غرار مبادرة "حياة كريمة" والمبادرات الصحية".

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